La semana que viene se lleva a pleno los presupuestos'24 para Motril y la innovación del MOT 8

"En el Ayuntamiento de Motril afortunadamente tenemos unas cuentas saneadas. Se ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años en no gastar más de lo que se ingresaba, por lo cual, ahora que ya no tenemos plan de ajuste y ya no tenemos deuda financiera, seguimos creciendo. Hay que tener en cuenta que todos los edificios que se están haciendo nuevos, fundamentalmente en la zona de Playa Granada, han entrado, como se suele decir, en carga, a la hora de pagar sus impuestos, como en la tasa de basuras o en el propio Ibi y eso, pues son unos ingresos muy importantes. Esto nos permite, lógicamente, si a eso le sumamos que tenemos las cuentas saneadas y hay determinados gastos que ya nos tenemos que asumir, y le sumamos que tenemos más ingresos, pues nos permite, seguramente, que sea el presupuesto más alto o el segundo más alto de la historia del ayuntamiento de Motril“.



Esto nos explicaba la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro, hablando de la presentación de los presupuestos municipales para el año 2024, que contemplan un incremento de más de 7 millones de euros, llegando a un total de 64.745.920,01 euros y una histórica inversión en la partida municipal de Limpieza, que aumenta en más de dos millones de euros. Esto reconoce que es absolutamente necesario.



Pero suben todas las partidas de todas las áreas municipales y también se pedirá una línea de crédito, que incluso se podría saldar el año que viene con cargo al ahorro del ayuntamiento, en los remanentes positivos, para expropiaciones, obligadas por ley, como la del Coliseo Viñas.

La alcaldesa agradecía el esfuerzo y el trabajo realizado por el área económica del ayuntamiento de Motril para sacar adelante este presupuesto, que se lleva preparando desde el verano, destacando al teniente de alcalde de economía y hacienda, Nicolás Navarro.



Luisa también agradece el esfuerzo y la colaboración por parte de sus socios de gobierno, Pmás Motril, demostrando una vez más, que son un gobierno cohesionado y unido.



La alcaldesa nos relata las importantes inversiones e incrementos en distintas áreas municipales, y también nos da a conocer que el próximo martes, 28 de noviembre, se celebra pleno ordinario en el Ayuntamiento motrileño y además de llevar a aprobación inicial estos presupuestos para el año 2024 se verá otro punto importante como es la aprobación de la innovación del PGOU, “para desarrollar todo lo que se conoce como el MOT 8, que linda con rambla de los Álamos, Ronda Sur y parte del Parque de los Pueblos de América, que va a permitir que de aquí a unos meses empiece la urbanización de esa zona, y precisamente de uno de los hitos más importantes como es la construcción de un Hotel ciudad. La pasada semana tuvimos una nueva reunión con todos los propietarios de ese sector y los promotores del Hotel. La verdad es que están súper superilusionados con la construcción de este Hotel, que ya tiene prácticamente el proyecto terminado, posiblemente si todo va bien, será uno de los proyectos que llevamos este año a FITUR y va a marcar un antes y un después“ nos explica la alcaldesa, que tampoco quiere pasar por alto la ampliación del Parque de los Pueblos de América. "Hay una serie de cesiones que tienen que hacer los propietarios de esta zona urbanizable, que van precisamente a la ampliación del jardín de cactus y suculentas“, nos informa.



También se muestra convencida de que el año que viene va a ser muy bueno para la ciudad.