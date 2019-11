Según el PSOE de Motril, el PP incumple su promesa de bajar impuestos en el Presupuesto de 2020

Francisco Sánchez-Cantalejo, concejal socialista, ha hecho unas declaraqciones valorando el proyecto de presupuestos que se lleva a Pleno este miércoles, destacando que incumplen la promesa electoral del PP de bajar impuestos e incluyen la subida salarial de los 15 concejales del equipo de Gobierno, “empezando por la alcaldesa”, y de los coordinadores nombrados por Luisa García Chamorro, “alguno de los cuales tiene un incremento anual de 10.000 euros en su nómina”.

Entre otras cuestiones, el edil del PSOE ha indicado que lo más destacado y preocupante del borrador de Presupuestos del Ayuntamiento de Motril para el año 2020 es que hay un incremento desproporcionado en el Capítulo 1 (personal), y que el resto de partidas "está aún por descubrir si al final del ejercicio llevarán al Ayuntamiento a la senda del déficit".

“Parece que no son unas cuentas con las que afrontar retos de futuro”, ha afirmado Sánchez-Cantalejo, que ha llamado la atención sobre el incremento por encima de los siete millones de euros respecto a los aprobados por el PP en 2015, “que son los que siguen vigentes tras no haber querido Luisa García Chamorro aprobar los proyectos de presupuestos de 2016, 2017 y 2018 que hicimos los socialistas”.

“El proyecto de presupuestos elaborado por el PP no responde a las necesidades y demandas de la ciudadanía, no dedica recursos a quienes más lo necesitan ni están pensados para estimular la economía local. No está abierto a aportaciones de los partidos de la oposición y no permite tampoco participar a la ciudadanía. Nos han dicho que esto es lo que hay. No son, pues, como nos gustaría, unos presupuestos participativos y flexibles, abiertos al mayor número de opiniones. De hecho, hemos conocido todos los detalles este lunes a medio día. Insistimos y avisamos a la ciudadanía: el equipo de gobierno va a tener que subir los impuestos para cuadrar el presupuesto. Lo veremos”, ha comentado el edil socialista.

En este sentido, Francisco Sánchez-Cantalejo ha destacado que los impuestos locales no se bajan, “como prometió la alcaldesa en la campaña electoral”, mientras que sí aumenta la partida para el pago de sueldo de los miembros del equipo de Gobierno y para tener más concejales liberados de los necesarios.

“Este despilfarro, el ansia de Luisa García Chamorro para asegurarse la Alcaldía a cualquier precio, lo vamos a pagar todos los motrileños y motrileñas”, ha argumentado Francisco Sánchez-Cantalejo, que ha evidenciado cómo se aumenta el sueldo de la alcaldesa y alguno de sus concejales en más de 3.000 euros.

“A esto hay que sumar lo que se dedicará a coordinadores movidos desde otras áreas del Ayuntamiento, algunos de los cuales van a tener una subida de más de 10.000 euros anuales”, ha añadido el concejal del PSOE que ha asegurado que la ‘congelación’ de la que presume Luisa García Chamorro “es, pues, una nueva mentira”.

“Los presupuestos son esenciales para el funcionamiento normal del Ayuntamiento, para activar la economía de Motril e intentar crear empleo. Por eso decimos que este es un documento irreal. La gran subida en el Capítulo 1, sobre todo, nos lleva a una subida próxima de impuestos sin mejora de los servicios públicos municipales ni más protección social ni de mejora de infraestructuras”, ha añadido Francisco Sánchez-Cantalejo, que ha incidido en que el PP “no ha pensado en la ciudadanía cuando ha elaborado estas cuentas municipales, solo se ha preocupado de sus bolsillos”.