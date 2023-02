"El Secretario de Estado de Medio Ambiente perdió una oportunidad de comprometerse con Rules" nos dice Robles

El senador granadino José Antonio Robles, interpeló en el senado al Gobierno pidiendo explicaciones sobre la financiación de las canalzaciones de Rules. Hemos hablado con el y nos cuenta como fue la sesión y como el gobierno perdió una oportunidad de hablar claro y comprometerse, ya que no contestó a la pregunta y tampoco contestó a por qué no se redactan todos los desglosados de Rules.

Para José Antonio Robles, tras el anuncio de la Consejera de la Junta de ofrecer la cofinanciación de la Junta, se debería haber llamado del Gobierno a la Junta para coordinarse y sin embargo sale el secretario general del PSOE en Granada, José Entrena, haciendo de intermediario para ello. Deberían cesar a la Subdelegada del Gobierno en Granada y el Delegado del Gobierno en Andalucía, ya que no hacen nada.

Tampoco comparte cuando acusan a los agricultores de no querer pagar, ya que no es así. Los agricultores quieren un compromiso que no se ofrece.

Este gobierno no pondrá la primera piedra de las canalizaciones ni de los espigones, no le va a dar tiempo, ni siendo cierto lo que anunció el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, porque no cuadran los tiempos, además antes de licitar una obra se tiene que tener toda la financiación.





Europa Press.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado este miércoles que la previsión del Gobierno es licitar en el mes de mayo el desglosado número nueve de la obra de canalización de la presa de Rules, en Granada, que se financiará en un 80% con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo ha explicado Hugo Morán este miércoles durante su intervención en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, respondiendo al senador del PP por Granada, José Robles, que había pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por la financiación de este proyecto.

En este contexto, el senador 'popular' ha reprochado al secretario de Estado de Medio Ambiente que no haya hablado de financiación en su primera intervención y hubiera hecho referencia nada más al calendario del desglosado número nueve.

Ante esto, Hugo Morán ha precisado que el desglosado número nueve se financiará en un 80% con el PRTR y, según ha explicado, el 20% restante "tendrá que ir en un proceso de recuperación de costes a cargo de beneficiarios últimos".

Sobre los plazos del desglosado nueve, el secretario de Estado ha detallado que acaba de finalizar el plazo de información pública y se han recibido 60 alegaciones, que "no presentan grandes dificultades de gestiones".

Tras esto, la previsión es tener terminado el informe de contestación de alegaciones a finales de marzo, para que en el mes de abril se pueda aprobar técnicamente el proyecto. "Para esas fechas confiamos en tener firmado el convenio y que se puedan llevar los pliegos para su aprobación de forma inmediata y licitar la obra en mayo", ha explicado. Por su parte, el senador del PP ha denunciado un "incumplimiento tras incumplimiento" por parte del Gobierno.