SAT Campos de Granada y Fulgencio Spa presentan en Fruit Logística sus nuevos envases ecológicos

"Es una alegría volver a la normalidad que es de lo que se trata esta feria, sobre todo este año después de todo lo que ha pasado y las incertidumbres que tenemos sobre el futuro, sentarse tranquilamente y volver a esa normalidad y volver a poner sobre la mesa todos esos grandes productos que tienen nuestros socios", nos decía desde el stand de Fulgencio Spa y SAT Campos de Granada en Fruit Logística, Javier Jiménez.









"Este año traemos algunos envases un poco curiosos que están llamando la atención, por algunos formatos donde se está cambiando también la imagen de la empresa. Renovarse o morir. Luego dentro de los productos estamos incorporando más elementos bio de los que ya teníamos, siempre tienes que tener un portfolio grande que sea atractivo para el cliente, algunos picantes nuevos,… Y sobre todo proyectos de futuro que pueden resultar interesante, ya que somos especialistas en hacer programas para empresas de cuarta gama y para ese tipo de clientes que lo han pasado muy mal durante el COVID y ahora están aquí y quieren nuevas ideas" nos explicaba Javier.









"Ahora con el control de los materiales, la eliminación del plástico,… Estamos muy integrados con los objetivos de desarrollo sostenible, y no es solo decirlo, como lo llaman ahora el Green Washin, lavado verde, estamos intentando de verdad hacerlo y proponer cosas nuevas a los clientes y escucharlos". Javier Jimenez también nos comentaba que para volver después del parón a la feria no está nada mal, a pesar de que hay algunas personas que todavía por la pandemia son reticentes y no han participado"









El gerente de SAT Campos de Granada nos dice que "Hay muchas ganas de sentarse y comentar qué va a pasar, esa subida de precios y de costes que están sufriendo nuestros socios agricultores y también están padeciendo al final los compradores, requieren un poco de información sobre esa inestabilidad y eso venimos aquí a charlar con amigos y si se puede a captar algún cliente más"