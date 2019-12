La X San Silvestre de Almuñécar, como siempre, solidaria

Recordamos como Almuñécar celebró con gran ambiente y participación la X San Silvestre Solidaria a beneficio de la AECC. El Área Municipal de Deportes y el Club de Atletismo Sexitano, se encargaron de la organización del evento que contó numerosos disfraces y muchos voluntarios y voluntarias de la Junta Local de la AECC, encabezados por su presidenta, Concepción García.

El evento arrancó con el apartado de los más pequeños, alguno de ellos acompañados de sus papas y mamas. La salida se realizó en la plaza de la Constitución, que se convirtió en el centro de animación.

Los corredores, una vez conseguidos sus respectivos dorsales, pusieron rumbo hacía la calle Real, Alta del Mar y plaza de La Rosa, desde donde retornaron por la calle Baja del Mar, hasta alcanzar de nuevo la calle Real y la plaza de la Constitución, en las puertas del Ayuntamiento. Al llegar todos recibieron una medalla por su participación y además, los disfraces mejores recibieron sus regalos correspondientes. Fueron momentos emocionantes y alegres por haber conseguido sus “pequeños trofeos”.

Buen ambiente

Al finalizar la carrera de los pequeños no tardaron en presentarse los mejores disfraces en el apartado de adultos para tomar la salida minutos después. Lo hicieron sobre un recorrido de 3,5 Km, con salida desde la plaza de la Constitución. Recorrieron las principales calles del centro urbano sexitano, para subir desde el parque El Majuelo al Castillo de San Miguel y finalizar volviendo al punto de partida a las puertas del Ayuntamiento. Canticos, luces y buen ambiente fue la tónica general durante el recorrido donde contó con el apoyo de la Policía Local a su paso por las vías de tráfico que bordean el centro urbano.

Como la carrera no era competitiva por velocidad, sino por disfraz, todos se lo tomaron más relajados, de manera que la clasificación no dependía del que llegara primero, sino que se premiaron los disfraces más originales. En el apartado de adultos, el primer premio se llevó un jamón y una cena en restaurante Los Geráneos y correspondió a Chumbi, una mascota del AMPA del CEIP Virgen de la Antigua; segundo premio, una paletilla y otro regalo, fue para las chicas del grupo GTI y, para el tercero, una paletilla, para los coloridos disfraces y globos. La expectación no bajó porque nada más finalizar las carreras se procedió al sorteo de regalos entre los participantes teniendo en cuenta los números de los dorsales.

La entrega de premios estuvo encabezada por edil de Deportes, Luis Aragón; el presidente del Club Atletismo Sexitano, David Jiménez, y la presidenta local de la AECC, Concepción García, quienes destacaron la alta participación, el buen ambiente y sobretodo, que la prueba, de carácter no competitivo y consolidada en el calendario anual, había cumplido con el fin que era “además de disfrutar de una tarde-noche practicando deporte por el centro urbano sexitano, recaudar fondos para la AECC”, señalaron.

Y es que la San Silvestre Sexitana, por sus características, es un acto de convivencia y solidaridad del atletismo local en su apoyo a la AECC, donde su presidenta quiso agradecer al Club de Atletismo Sexitano y al Área de Deportes la iniciativa y apoyo, así como al comercio y voluntarias que se habían volcado con la venta de los trabajos de las manualidades terapéuticas y buñuelos con chocolate.