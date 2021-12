Salvan a un perro que estaba atado en la zona del incendio de Gualchos, que ya está extinguido

Desgraciadamente hay gente que no entiende que no tiene sentido tener a un perro amarrado en el campo y esto ha estado a punto de costarle la vida a un perro que se encontraba en la zona del incendio forestal de Gualchos, esta semana, pero no podía huir de la zona al encontrarse atado.

Afortunadamente, los trabajadores del INFOCA lo encontraron y pudieron rescatarlo a tiempo, refrescándolo y entregándoselo a la Guardia Civil como cuentan a través de las redes sociales.









