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Salvador Amor pone voz a los derechos humanos en Salobreña

Las XXII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones continúan en la Villa con un concierto, la proyección de un documental y la entrega de premios

Salvador Amor pone voz a los derechos humanos en Salobreña

Inauguración de las XXII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones en la sede de la UNED de Motril

Ana Correa

Motril - Publicado el

1 min lectura

El cantautor Salvador Amor ofrece esta noche un concierto en el Auditorio José Martín Recuerda de Salobreña a las 19:30 horas. El evento se enmarca en las XXII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones y servirá para presentar su último trabajo, ‘Donde todo comienza’. La jornada se completa con la proyección del documental “Peces sin ala” y la entrega del premio LiberpressMOT.

Un compromiso que empieza en lo local

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha asistido a la inauguración de las jornadas en la UNED de Motril, donde se celebran hasta el 17 de abril. Durante su intervención, ha destacado la importancia de la implicación ciudadana: "Hoy no venimos solo como representantes de nuestras instituciones, sino como parte de una responsabilidad compartida. Porque los derechos humanos no entienden de fronteras municipales, ni de colores políticos".

La defensa de los derechos humanos empieza en lo cercano: en cómo tratamos a nuestros vecinos"

Javier Ortega

Alcalde de Salobreña

Ortega ha subrayado que Salobreña es una localidad "marcada por la diversidad, la convivencia y la apertura", valores que inspiran estas jornadas. Ha insistido en que la protección de los derechos fundamentales comienza en el ámbito más próximo: "Sabemos que la defensa de los derechos humanos empieza en lo cercano: en cómo tratamos a nuestros vecinos, en cómo acogemos a quienes llegan, en cómo protegemos a los más vulnerables".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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