El Ayuntamiento de Salobreña y la empresa promotora "La máquina de escribir" han presentado este miércoles la quinta edición del festival Tropicalia Summer Music. El alcalde, Javier Ortega, ha destacado la importancia del evento como herramienta de promoción: "Hemos conseguido que este festival sea uno de los más importantes dentro de la costa andaluza y nos ha puesto en el foco de muchos sitios donde no llegábamos".

Salobreña presenta la quinta edición de Tropicalia con Ana Torroja, Revólver y Raule como primeros confirmados

Un cartel para todos los públicos

El director artístico del festival, Karlos Díaz, ha desvelado los primeros nombres del cartel, que estará encabezado por Ana Torroja. La artista, definida por Díaz como "la voz femenina más icónica del pop español", será la encargada de cerrar el festival el sábado 8 de agosto con un espectáculo que incluirá grandes éxitos de Mecano y de su carrera en solitario.

La voz femenina más icónica del pop español"

La noche del viernes 7 de agosto estará dedicada a los sonidos de los 80 y 90 con el regreso de "Casetes Manía". Este evento contará con las actuaciones de Revólver, Amistades Peligrosas, Toreros Muertos y el homenaje a Héroes del Silencio a cargo de Hechizos.

La programación anunciada también mira al presente y futuro de la música española. El jueves 6 de agosto será el turno de Raule, uno de los máximos exponentes de la fusión de flamenco y pop, junto a El Duende Callejero y GRV.

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Ambición y motor económico

Javier Ortega ha subrayado la ambición del proyecto con una meta clara: "Creo que habremos cumplido el reto el día que sean los artistas los que pidan venir a Tropicalia". Además, ha remarcado el papel del festival como "motor económico importante" para el municipio durante sus fechas de celebración.

Creo que habremos cumplido el reto el día que sean los artistas los que pidan venir a Tropicalia"

La colaboración público-privada ha sido clave para el éxito y consolidación del festival. En este sentido, el alcalde ha anunciado que se está trabajando para firmar un convenio de tres años que garantice la continuidad y permita trabajar con mayor tranquilidad en futuras ediciones.

Novedades y venta de entradas

Una de las grandes novedades de esta quinta edición es la ampliación de la zona de terraza, que incluirá un espacio infantil gratuito con talleres todos los días. El objetivo es que "los más pequeños de la familia tuviesen su espacio" y los adultos puedan disfrutar con más tranquilidad.

El resto del cartel, que completará las seis noches de conciertos, se anunciará el próximo lunes a través de las redes sociales del festival. Las entradas para las tres noches ya desveladas se pondrán a la venta este miércoles a las 10:00 horas en la web oficial, TropicaliaSummerMusic.com.