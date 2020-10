Salobreña ayuda a sus vecinos con la congelación del IBI para 2.021

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, nos cuenta a COPE como el pleno ha aprobado por unanimidad modificar la Ordenanza fiscal reguladora del IBI realizada el pasado ejercicio, se trata de reducir el tipo impositivo, pasando del actual tipo del 0,75 aprobado para el ejercicio 2020, al propuesto del 0,71 para el ejercicio 2021.

A ese paquete de medidas se ha referido la alcaldesa, M.ª Eugenia Rufino, calificándolo “como algo abierto que se podrá ir incrementado a medida de las necesidades que vayan surgiendo en todos los sectores y en función de la capacidad de la administración local".

Igualmente se suprime la limitación del plazo de petición de los beneficios fiscales que había provocado situaciones injustas derivadas de aspectos puramente formales consecuencia del incumplimiento de los plazos, limitados, para presentar la correspondiente solicitud.

Con la alcaldesa también analizamos la necesidad de ampliar las medidas restrictivas ante el importante aumento de casos positivos de coronavirus y ante el próximo puente de Todos los Santos llama a la prudencia y a la responsabilidad personal.

Salobreña a registrado 88 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, pero la mitad se han producido en las últimas semanas, lo que es preocupante.

En algún momento habrá que afrontar a dónde nos conducimos

La alcaldesa se muestra también muy preocupada ante la situación económica que se presenta. Nos dice. "yo no me he parado todavía a pensarlo, ni quiero hacerlo, pero en algún momento habrá que afrontar a dónde nos conducimos cuando todo esto pase, con qué escenario nos vamos a quedar y va a ser muy complicado. Con índices de paro que superen el 20% y el mismo porcentaje en caídas del producto interior bruto. De lo mejor que lo hagamos ahora dependerá que el impacto sea mayor o menor".