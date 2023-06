El sábado 17 de junio a las 11:30 horas se convocará pleno de investidura en el Ayuntamiento de Motril

Hablamos con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro y le preguntamos que cómo fue la negociación con Más Motril, su socio de gobierno, para acordar un nuevo mandato para los próximos 4 años y nos dice que "Ha sido fácil. Con los resultados encima de la mesa hay dos cosas que han sido fundamentales. Primero que durante estos cuatro años hemos gobernado de manera muy cómoda. La verdad es qué Antonio Escámez es una persona cómoda y sus concejales para gobernar y yo creo que se han conseguido grandes cosas para la ciudad de Motril y era perfectamente entendible y ya lo dijimos, que íbamos a llegar hasta el último minuto gobernando con seriedad, con lealtad hacia la ciudad y lo lógico era continuar, pero por otro lado, las matemáticas no engañan. Las formaciones políticas que nos presentamos a las elecciones y que teníamos representación municipal, los dos únicos partidos que hemos subido en votos y que hemos subido el número de concejales, hemos sido precisamente los partidos que hemos estado gobernando. Aquí ha pasado una cosa, la verdad, un tanto curiosa y es que los partidos de la oposición, que se supone que sufren menos el desgaste que un gobierno, bueno, pues han bajado todos de votos, lo cual es significativo”.

Por todo esto, Luisa considera que era lógico continuar y cree que los partidos políticos de la oposición tendrán que hacer una reflexión y ver lo que ha pasado, porque no es normal que la oposición en bloque baje de votos y que el gobierno, tras cuatro años, suba. “Las matemáticas no engañan”.



Por otra parte, Luisa también se mostraba contenta porque un motrileño sea el máximo candidato del Partido Popular por la provincia de Granada a las Elecciones Generales del 23 de julio y nos comentaba que se va a convocar pleno de investidura para el próximo sábado día 17 de junio a las 11:30 de la mañana, como está estipulado, ya que en el Ayuntamiento no se ha recibido ninguna indicación para que así no sea. Si llegara alguna notificación de la Junta Electoral o del juzgado, se suspendería.



Precisamente, de cara a las elecciones nacionales, va a haber algunos cambios, por ejemplo, en las mesas electorales del colegio Ave María de Santa Adela, se cambiarán al Centro de Desarrollo Turístico, porque en el colegio hay colonias de verano y estará ocupado. También en otros lugares que se instalen mesas electorales, se verá la forma de refrigerar en lo posible para que las personas que estén obligadas a estar en esas mesas, estén lo más cómodas posible.



Con Luisa, también hemos repasado las actividades importantes que han tenido lugar en estos días atrás, como la Media Maratón Ciudad de Motril, que fue todo un éxito, el Festival Aéreo del pasado fin de semana, sobre lo que nos decía que "habrá que tener un gesto con Jose Miguel Pérez Juárez", el responsable del festival por su buen desarrollo o sobre la celebración del Día de las Fuerzas Armadas con la presencia de su Majestad el Rey Felipe VI en Motril. Y sobre este día ha querido hacer una aclaración sobre el memorial Rey Balduino, que se está construyendo en Villa Astrida y que algún grupo de la oposición, en el Ayuntamiento motrileño, ha criticado que se gaste dinero público para ello. La alcaldesa aclara que el Ayuntamiento de Motril no participa absolutamente con nada económico en este asunto, esto depende exclusivamente de la fundación relacionada con la familia real belga. El Ayuntamiento de Motril, lo único que hace es el Festival de Música Rey Balduino, como cada año y que incluso viene patrocinado por la Diputación Provincial de Granada. "Yo creo que la gente ya está cansada: de que la alcaldesa de Motril no tiene dinero para abrir la piscina municipal, pero sí para pagar un memorial… Mire usted, que la alcaldesa de Motril no va a pagar ni un solo céntimo de euro de dinero público, ya le digo que cada vez me explico más los resultados electorales de algunos partidos políticos", además Luisa considera que lo que tenemos que estar es agradecidos porque ese pequeño museo que se va a hacer en la entrada de Villa Astrida, va a ser un importante atractivo turístico, ya que vendrá muy bien para lugar de visita de muchos belgas que vengan, que además ya aprovecharán para consumir en la zona. Así que estas cosas no hay que criticarlas, sino agradecerlas.