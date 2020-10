La Ronda Sur y el centro comercial de Motril se terminarán gracias a las ayudas de la Junta de Andalucía

Repasamos la actualidad de Motril con su alcaldesa, Luisa García Chamorro, que nos cuenta en COPE que la situación COVID en la ciudad continúa sin grandes cambios, a excepción de que hay en torno a 6 personas ingresadas en planta y un par de ellas en la UCI, algo que si preocupa a las autoridades, sobre todo por si llegan más ingresos de este tipo. También se ha detectado un caso positivo en el Cuerpo de Bomberos de Motril, ante el que se ha actuado con precisión y rapidez, ya que estaban preparados para estas circunstancias. Y todo esto sin conocer todavía los datos actualizados tras el puente del Pilar.

La alcaldesa también se mostraba contenta ante las ayudas que llegan desde la Junta de Andalucía, como una subvención de casi 400.000 euros para terminar de arreglar el Centro Histórico y Comercial de Motril, actuando en las calles Comedias, Puerta de Granada y Cardenal Belluga, dentro del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (Prepu) y la inclusión en el "PLAN MAS CERCA" de la 2ª fase de la Ronda Sur, que llega tras unos 15 años de espera y en enero comenzaría la obra.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/infraestructuras-viarias/red-carreteras/paginas/plan-mas-cerca.html

El ayuntamiento se plantea para el año que viene dos retos: arreglar el "Cerro de la Virgen" que ya toca y crear un jardín vertical a las espaldas de la Iglesia de la Encarnación que venga a embellecer más el entorno de la Plaza de la Libertad y la Plaza de Armas.

Ahora se está preparando el próximo presupuesto municipal que vendrá caracterizado por:

-continuar rebajando la deuda municipal

-seguir pagando a buen ritmo a los proveedores

-contener gastos y no subir impuestos ( se querían bajar en este presupuesto pero en estas circunstancias con menos ingresos no va a poder ser), así que este presupuesto no puede ser expansivo.

El puente de la Hispanidad en Motril ha tenido mucha actividad. Se otorgó la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de las Angustias en el 300 aniversario de la construcción de su ermita.



El Día de la Hispanidad se celebró como siempre con un homenaje a la Bandera Española y se inauguró la nueva fuente con un precioso jardín vertical que se encuentra en la entrada del Parque de los Pueblos de América, con el nombre de Fuente de la Esperanza, "símbolo de esperanza y superación para toda la sociedad y homenaje a las personas que han sido fundamentales durante la Crisis del coronavirus", como se dijo en el acto oficial.