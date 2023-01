Repasamos la Navidad con la alcaldesa de Motril y la celebración del "Día de los terremotos" el 13 de enero

Repasamos con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el desarrollo de las fiestas navideñas en la localidad que están siendo todo un éxito.



El tiempo acompaña y hay muchas actividades que hacen que la gente llene las calles de la localidad. Recordábamos cómo fue de especial la despedida de año, donde por primera vez nos hemos podido tomar juntos las uvas en la plaza de España y donde hubo una gran participación de personas de todas las edades.













Todavía quedan algunas actividades por desarrollar como en la tarde de este martes un impresionante pasacalles y un concierto de la coral Armiz. Se desarrollará otra tarde de plazas divertidas en la plaza de España el miércoles a partir de las 16.00 y a las 17:00 llegará el Emisario Real con un espectacular séquito para anunciar la llegada de los Reyes Magos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Ya finalizaremos las fiestas con la cabalgata de Reyes que saldrá a las 18:30 desde la puerta del instituto Giner de los Rios para pasar por las calles principales de Motril, previa llegada como es tradición al puerto motrileño.





Pero en cuanto pase la Navidad tenemos otra fiesta es muy popular que se celebra en Motril, el "Día de los terremotos", como nos contaba la alcaldesa: “El día siete después de la misa de ocho en la iglesia, mayor, será el traslado donde acompañaremos a nuestro padre Jesús Nazareno, al Santuario, de la Virgen de la Cabeza, a recogerla y acompañarla en su traslado hasta la Iglesia Mayor donde estará hasta el día 13 de enero, por que no podemos perder nuestras tradiciones. Aunque no sea un día festivo, al final Motril se vuelca y no hay que olvidar lo que pasó hace muchos años y renovar el Voto de la Ciudad. Para mí, quizá de todos los actos religiosos que se celebran a lo largo del año, sea el más entrañable, el más bonito porque es un acto popular donde participa la gente. Es muy bonito ver como nuestro padre Jesús Nazareno bendice la vega desde el Cerro de la Virgen el día 13. Son actos muy bonitos y muy sentidos y no se pueden perder” nos comentaba la alcaldesa.



Con Luisa también hablamos de lo que va a acontecer este año 2023, con unas elecciones nacionales y municipales, para las que ella volverá a ser la candidata a la alcaldía de Motril por el Partido Popular “tenemos que preparar el acto de presentación. Queremos hacer un acto bonito a finales de enero o principios de febrero de mi presentación como candidata y nosotros no somos como los malos estudiantes, que en los últimos meses nos ponemos las pilas, yo creo que nosotros desde el minuto cero, desde el 13 de junio de 2019, que constituimos el gobierno de la ciudad de Motril venimos trabajando sin pausa, despacito, haciendo las cosas bien y ahora nos queda la recta final para rematar esos proyectos que hay que presentar, esos fondos Edusi, esas obras del PFEA que se están realizando con un proyecto muy bonito que estamos finalizando y nos tenemos que poner manos a la obra para buscar financiación, como es la remodelación del paseo de las explanadas. Yo creo que va a ser una obra emblemática. Con el presupuesto aprobado, Motril entró el 1 de enero con deuda cero del ayuntamiento y con unos presupuestos en vigor que era un compromiso de mandato. Cuatro años, cuatro presupuestos aprobados y eso viene a demostrar que somos un equipo de gobierno serio, que tenemos palabra, que dijimos que íbamos a tener presupuesto y lo tenemos“ nos decía la alcaldesa quien también agradecía al equipo de gobierno y a los trabajadores municipales por el esfuerzo realizado. También nos decía Luisa que “empezamos un año 2023, que yo espero que traiga salud para todo el mundo y del que yo creo que va a ser muy muy bueno para la ciudad de Motril“. Pues que así sea