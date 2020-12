Repasamos la actualidad con la alcaldesa de Motril, incluso los insultos recibidos en las protestas policiales

Hemos charlado con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, sobre los muchos asuntos de actualidad de su ciudad, empezando por felicitarnos por que la línea Motril-melilla por fin se declare de interés general como en los puertos de Málaga y Almería, principalmente para dar estabilidad a los muchos trabajos que depende de ello.

Otra buena noticia son los datos sobre contagios de coronavirus que tenemos, con una incidencia de poco más de 5 por 100.000 habitantes, pero seguimos sin bajar la guardia. La población lo está haciendo genial y también la mayoría de los jóvenes están saliendo más conscientes del peligro. El pasado fin de semana sólo se pusieron 3 denuncias por no llevar mascarilla.

Nos comentaba Luisa que ya termina el plazo para presentar la solicitud de ayuda económica directa que el Ayuntamiento ha previsto para los comercios que han estado cerrados a causa de la pandemia, de forma obligatoria. Se esperaba recibir entorno a 500 solicitudes y sólo van una 70.

Y precisamente de dinero seguimos hablando porque tanto las seccciones sindicales como el comité del Ayuntamiento amenaza con movilizaciones y paralizaciones a partir del 15 de enero próximo, ya que consideran que el superávit que se crea en el Capítulo I debería ir a cubrir las mejoras salariales que se comprometieron con los empleados municipales. Luisa dice durante todo el anterior mandato también se daba superávit ( con el gobierno de Flor Almón se llegó a tener casi 3 millones de euros de superávit en el Capítulo I ) y no se adoptó ninguna medida nueva, ahora han entrado las prisas en plena crisis. El Ayuntamiento de Motril tiene que socorrer a quien peor lo está pasando, da igual de dónde salga el dinero. Los empleados municipales no han dejado ni dejarán de cobrar sus nóminas.

Lo que es preocupante es que de 50 millones de presupuesto, 30 sean sólo para pagar nóminas, además de los gastos no queda dinero para casi nada mas.

Esto comunicaban los empleados públicos:

La plantilla del Ayuntamiento de Motril inicia movilizaciones y protestas por el incumplimiento por parte de este consistorio de los acuerdos del SERCLA del día 15 de enero de 2019. El capítulo uno de los presupuestos es el destinado al pago de las nóminas de los empleados públicos. Anualmente en este capítulo se produce un superávit debido a determinadas causas. Desde el año 2012 los trabajadores del Ayuntamiento están sometidos a un Plan de Ajuste y por esta razón, las ayudas sociales contempladas en convenio están congeladas. No se han negociado incrementos salariales desde la firma del convenio en el año 2009 y, por otro lado, están pendientes valoraciones de puestos de trabajo, muchas de las cuales llevan años esperando....

..., hartos ya del trato recibido año tras año, han decidido inician una serie de protestas y movilizaciones encaminadas al cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento y sus trabajadores y a su vez luchar por cambiar la dinámica existente actualmente en materia de negociación.

Insultos recibidos por la alcaldesa de parte de algún Policía Local

La misma prisa parece tener la Policía Local, que la semana pasada se manifestaban porque, entre otras cosas, quieren equiparar sus sueldos al de otras fuerzas de seguridad de la localidad, algo que se les prometió y se cumplirá en esta legislatura, de la que todavía quedan dos presupuestos. Decía Luisa que comparte esta reivindicación, tras cuatro años sin presupuesto municipal, pero NO las formas, ya que recibió por parte de algún Policía Local insultos, algo que no se puede consentir por que es su jefa, la alcaldesa de la ciudad y sobre todo por su persona, que entiende que no se lo merece. Hay unas leyes que hay que respetar y se hará en cuanto se pueda.

Con la alcaldesa también hemos hablado de las subvenciones que están llegando y llegarán por la Junta de Andalucía y constesta a las críticas del PSOE, que ha pesar de no haber recibido ninguna subvención en los cuatro años que han estado gobernando Motril, se permiten criticar ahora si llegan o no ayudas. Pero que asegura que están llegando y llegarán más.

Por último Luisa tambien nos ha explicado los 5 proyectos que Motril presenta a la Junta, para que a su vez los apruebe el gobierno de España, para participar de las ayudas europeas, con un montante que supera los 100 millones de euros.