La renovación del pavimento sintético de la pista de atletismo y de su entorno encara la recta final

Las pistas de atletismo del Polideportivo Municipal de Motril ya están casi terminadas. Este importante recinto volverá a acoger, en breve, grandes competiciones deportivas, y los motrileños y motrileñas podrán disfrutar de nuevo de la instalación tras la renovación completa que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el pavimento sintético y otras infraestructuras adyacentes, que tenían bastante desgaste y estaban causando molestias a los deportistas.

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, junto al teniente de alcalde responsable de Urbanismo y Obras Públicas, Antonio Escámez, y el concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz, han visitado las obras de esta instalación deportiva, cuyo presupuesto es de 405.000 euros, de los cuales, 200.000 provienen de una subvención de la consejería de Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía. El resto es aportación municipal.

Aparte, el Ayuntamiento ha invertido otros 45.728,79 euros para la ampliación del pavimento en la contra-recta de salida y el pasillo entre la zona de saltos de longitud y la cuerda interior de la pista, así como otras mejoras.

Flor Almón ha afirmado que este era uno de los primeros compromisos en los que el equipo de Gobierno estuvo de acuerdo “cuando hablamos de cuáles iban a ser las prioridades durante el mandato. Y es que desde el 2009 estaba la necesidad y petición de todos los usuarios y usuarias de intervenir en estas instalaciones”.

La alcaldesa ha señalado que es “una enorme satisfacción” poder ver como avanzan estas obras. “En dos o tres semanas no sólo estarán terminadas sino también homologadas. Ha sido un camino de más de un año para poder ver, por fin, estas pistas deportivas renovadas. Y es que se ha peleado no sólo la parte que le correspondía al Ayuntamiento, sino también para conseguir por parte de la Junta de Andalucía la subvención de 200.000 euros. Conseguimos que el ex consejero de Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, nos visitara y conociera de primera mano las instalaciones deportivas y sus necesidades de inversión para mejorarlas. Ahora, tras esta inversión, las instalaciones deportivas de nuestra ciudad estarán tanto al nivel de sus deportistas profesionales como de quienes lo practican de forma amateur”, ha manifestado.

Almón ha recordado que Motril es una ciudad con gran tradición deportiva, “donde las instalaciones municipales congregan a miles de deportistas cada día y en la que durante todo el año se celebran multitud de eventos, muchos de ellos de gran nivel”.

Antonio Escámez ha mostrado su satisfacción por una intervención que supone volver a tener unas instalaciones deportivas “nuevas y modernas”. Escámez ha afirmado que lo importante es “no hablar mucho sobre deporte sino hacer mucho por el deporte, como hemos hecho con esta infraestructura”.

“Estas pistas no sólo van a suponer un cambio de imagen y una mejora en la actividad deportiva de los miles de motrileños y motrileñas que la utilizan cada año sino que es el primer paso antes de comenzar con las obras del segundo pabellón. Que se pregunten los vecinos y vecinas qué otro Gobierno ha sido capaz de intervenir en este Polideportivo para renovar las pistas, y qué otro Gobierno se ha puesto a trabajar para realizar un segundo pabellón”, ha subrayado Escámez.

El responsable de Urbanismo y Obras Públicas ha afirmado que el equipo de Gobierno es consciente de que a los ciudadanos les interesa el deporte y gozar de las mejores instalaciones de toda la Comarca para su práctica. “Estamos satisfechos con cómo hemos hecho las cosas. Se ha planeado con cabeza, pensando en lo mejor para los motrileños y motrileñas. Nuevas instalaciones y nuevo pabellón, que van casi a cerrar el anillo deportivo de Motril”, ha afirmado Antonio Escámez.

De otro lado, el concejal de Deportes, Miguel Ángel Muñoz, ha aseverado que la renovación del tartán de las pistas del Polideportivo Municipal era una de las grandes apuestas del equipo de Gobierno.

“La vida útil de este material acabó en 2009 y era sumamente necesario la intervención en el mismo, así como en otras infraestructuras del recinto. Gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía, así como de nuestro empeño y empuje continuo, se ha podido realizar esta intervención, una obra costosa pero muy necesaria que gracias a esas buenas relaciones se ha podido llevar a cabo”, ha remarcado Muñoz.

El edil Deportes ha expresado que en Motril hay muchos clubes, escuelas y asociaciones deportivas que hacen uso de estas instalaciones “y llevaban mucho tiempo reclamando la sustitución del tartán”.

El concejal de Deportes ha anunciado que las líneas y marcas de la pista de atletismo estarán pintadas esta semana y que esperan para finales de marzo el certificado de homologación.

“Además, vamos a hacer una resiembra en las diferentes zonas de lanzamientos para los deportistas y escuelas que las utilizan ampliando, así, la superficie”, ha adelantado para concluir Miguel Ángel Muñoz.