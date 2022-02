Reinaugurado el Nuevo Mercado Municipal San Agustín de Motril

Comunica el Gobierno Municipal de Motril, que presidido por su alcaldesa Luisa María García Chamorro, ha oficializado este pasado sábado 19 de febrero, la puesta de largo del que ya puede considerarse nuevo Mercado Municipal de San Agustín.

El recinto, inaugurado en 1.955, no había sido sometido a una intervención de tal envergadura y profundidad en toda su historia, salvo remodelaciones parciales, pero que ahora ha supuesto una transformación total tanto de lo visible como de lo invisible; poniendo la infraestructura comercial más emblemática de la ciudad en cabeza de todas las de sus características, tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional, dado que su más importante apuesta ha sido la de erigirlo en un complejo dotado de autosuficiencia energética; la excusa perfecta, según el Gobierno Local, para afrontar una total remodelación de las instalaciones cuyo resultado es ya un mercado moderno, diáfano, luminoso, seguro y revestido de una especial identidad propia.









La alcaldesa, Luisa María García Chamorro, descubría la placa que recordará una intervención que ha requerido un esfuerzo municipal sin precedentes en el edificio, capitaneado por el Área de Obras Públicas, y que ha contado con la financiación de fondos europeos FEDER a través de la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía pues el Ayuntamiento ha sido beneficiario de varias líneas de incentivos acogidas a la Orden de 23 de diciembre de 2.016 en la línea de Construcción Sostenible, para intervenir en el edificio del Mercado Municipal con el interés de mejorar su rendimiento y eficiencia energética.













La primera edil expresó, ante el público congregado este sábado en el popular mercado, que “como no podía ser menos, el edificio y –en él- los concesionarios de los puestos que tanta personalidad han dado al mercado, merecían que el Gobierno Municipal que dirijo afrontase el reto de su modernización, de su renovación y de algo que es crucial a estas alturas de siglo: su eficiencia y total independencia energética”. Para García Chamorro, no hay buena obra que se precie que no lleve aparejada una actuación valiente y decidida en su apuesta por el medio ambiente. “Y nuestro nuevo Mercado lo ha conseguido, al ponerse en cabeza de todos los edificios de sus mismas características, en todo el país, que consigue este altísimo nivel de autonomía energética”. La alcaldesa, además, expresó abiertamente su alegría al ver culminada una de las actuaciones emblemáticas del actual mandato municipal “el Mercado de San Agustín refleja el avance de nuestro pueblo; su ambición y sus ganas de hacer las cosas bien. Vamos avanzando y hoy estamos viendo un ejemplo palpable de lo que somos como motrileños dispuestos a alcanzar un futuro que ya ha comenzado”. Todo ello, sin olvidar un agradecimiento especial a los concesionarios de los puestos, al señalar que “tengo que darles las gracias, sinceramente, por su colaboración, paciencia y capacidad de ver que todo es posible si trabajamos juntos”.

Altitud de miras

El teniente de alcalde de Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro Díaz, ha tenido una especial dedicación hacia una intervención que en algunos momentos de la misma (como la colocación de las cubiertas acristaladas) resultó muy espectacular y llamativa para la ciudadanía: “este Gobierno Municipal no quiso quedarse sólo en una reforma, había que ir mucho más lejos y plantearla como una intervención de futuro, sustentada por los principios de eficiencia energética, sostenibilidad y, por supuesto, altitud de miras para darle a Motril un nuevo mercado infinitamente más moderno, funcional, luminoso, accesible y atractivo”. Navarro detallo el trabajo realizado, como el tratamiento de mejora de la fachada, climatización, iluminación interior, sustitución de toda la carpintería metálica de las ventanas, solerías y paredes; optimización de las infraestructuras externas e internas, “para concluir con una apuesta por la uniformidad en la imagen corporativa, lo que ha supuesto un giro de ciento ochenta grados en su estética y presentación”. El teniente de alcalde hizo especial hincapié en el hecho de que el mercado se pone a la cabeza de todos los recintos similares de la región, “al ser autosuficiente gracias a su planta de cogeneración eléctrica”. De la misma forma, significó la importancia que ha tenido el que las obras se realicen si detener la actividad comercial salvo en los momentos en que, por seguridad, ha sido estrictamente necesario.









Igualmente, Nicolás Navarro adelantó que el Ayuntamiento de Motril “ya se pone el reto de culminar, cuanto antes, las obras de urbanización de todo el entorno exterior, así como estudiar cuantas opciones sean necesarias para darle vida a la planta superior del mercado; pero, en definitiva, estamos ante un nuevo símbolo de Motril”, subrayó el teniente de alcalde.





Por otro lado, ha sido de especial empeño del Gobierno Municipal el mantener la identidad histórica y arquitectónica del recinto, configurado en torno a sus dos grandes patios cuyas fuentes volvían a funcionar esta misma mañana y que, con la denominación histórica de sus cuatro puertas de entrada, se ha hecho un guiño al pasado de la ciudad. No en vano, el Mercado de San Agustín se enclava en la tradicional zona comercial y de intercambio del Motril árabe y cristiano, además de ser fronterizo con lo que otrora fuese la judería motrileña.





Desde el Área de Urbanismo, el teniente de alcalde Antonio Escámez aludió directamente a la vinculación emocional del mercado con los motrileños de todas las generaciones: “este lugar ha sido el centro de la vida de la que fue una pequeña ciudad que hoy es grande y, por eso, se ha transformado para estar a la altura de lo que hoy queremos para Motril. No nos íbamos a quedar a medias”. Antonio Escámez resaltó no sólo la importancia de toda la renovación de infraestructuras (muchas de las cuales se quedan en la parte no visible de la obra) sino hasta en detalles tan aparentemente simples, como a la vez importantes, en el hecho de la instalación de un pavimento antideslizante y seguro o la transformación estética de los puestos: “aquí sólo se vende calidad y, por tanto, los vendedores merecen que todos esos productos se exhiban en puestos bonitos, bien iluminados, modernos y totalmente accesibles”. Escámez felicitó a todos los concesionarios “por su saber estar durante las obras, su colaboración y su aceptación total del resultado final”.









Por su parte, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral, José Lemos Perea, se preguntaba “¿Qué sería de Motril sin su Mercado de Abastos?”, para reflexionar, en voz alta, en torno a la importancia de la espectacular renovación del recinto: “hoy en día, con las plataformas de distribución y los grandes supermercados de cadenas globales o la venta por Internet, se pone aún en más valor e importancia nuestro Mercado de Abastos”. Para Lemos, “esta renovación reafirma nuestra necesidad no sólo de volver a los productos frescos y nuestros, sino del contacto humano y emocional en un lugar que desprende historia”. Es más, el teniente de alcalde aludió a la actividad comercial que gravita en torno al mercado, como sus puestos de flores, bares y churrerías, algo bien asentado en el modo de vivir de los motrileños de todas las generaciones. “Con este proyecto nos acercamos más a nuestra tierra y a nosotros mismos”, dijo José Lemos.





Sería la concejala de Salud y Consumo, Susana Peña, la encargada de oficializar hoy una ceremonia “de un gran significado para el presente y para el futuro, a muchos años vista, de un Motril que siempre ha querido a su mercado”.









La remodelación, paso a paso:





1. Dotar al edificio de climatización eficiente, ahorrando consumos y usando energías renovables y consiguiendo un modelo aislado e independiente de la red general de consumo eléctrico. Esto ha traído la incorporación a un edificio histórico de la última tecnología.

2. Sustitución de viejos lucernarios por nuevo diseño que permite tamizar la luz natural y aumentar el “campo solar” sobre el que implantar las nuevas placas fotovoltaicas; estas placas sobre el lucernario son especialmente novedosas por cuanto permiten captar energía y dejar pasar luz natural. Ello ha conllevado una muy necesaria reparación y refuerzo en pilares de estructura.

3. Mejora de la envolvente del edificio; sustitución de ventanas de primera calidad con características inmejorables para reducir pérdidas; además puertas con cierre automático.

4. Incorporación al edificio iluminación eficiente y suficiente con tecnología de bajo consumo LED.

5. Mejorar la funcionalidad y seguridad de uso, renovando pavimentos para evitar resbalamientos y revestimientos en frente de puestos y carpinterías interiores.

6. Mejora del uso del edificio con la instalación de nuevos techos que albergan instalaciones, aportan nueva imagen y colaboran a la amortiguación acústica mejorando el confort de uso y estancia.

7. Mejora de imagen como edificio y como actividad, facilitando las herramientas para una nueva imagen corporativa y creación de marca “Mercado”; renovación de rótulos identificativos de los puestos, identificación de las puertas de acceso al edificio con nueva nominación relacionada con su entorno; además, mención mediante paneles divulgativos del papel histórico y evolución del edificio y la actividad. Implantación de jardín vegetal que hace más amigable las entradas al edificio.

8. Mejora y actualización de aseos, incorporando el adicional para personas con movilidad reducida.

9. Mejora de accesibilidad con renovación de ascensores y disposición de bandas antideslizantes en peldaños.

10. Actualización de maquinaria de cámaras frigoríficas de carne y pescado y de instalaciones de saneamiento generales y en cada puesto de venta, propiciando la separación de aguas grises y negras. Renovación del sistema de recogida de pluviales en patios.





La parte de obras cofinanciada con FEDER ha sido: Sustitución de ventanas y puertas de acceso; Instalación Fotovoltaica Aislada de Red; Generación Térmica; Implantación de iIuminación eficiente.

Financiación Ayuntamiento de Motril: 720.451,67€

Financiación JdeA (FEDER): 665.953,62€