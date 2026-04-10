Los regantes de la Costa Tropical elevan la presión y exigen a las administraciones un "camino a seguir" para las canalizaciones

Maxi Prados ha sido reelegido presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadafeo en un momento crítico por la falta de agua en la comarca. Tras la asamblea celebrada este miércoles, Prados ha destacado que los regantes han vuelto a confiar en el equipo que ha trabajado durante los últimos cuatro años. Afronta el nuevo mandato con el reto de conseguir que las administraciones terminen las infraestructuras hídricas pendientes.

La 'Mesa del Agua', un encuentro clave

El próximo lunes se celebra en Granada la Mesa por el Agua, un encuentro que reunirá a la administración central, la Junta de Andalucía, la plataforma por las infraestructuras, la Mancomunidad y la Diputación. Prados espera que de esta cita salga "un camino a seguir con unas pautas y que las dos administraciones dejen de lanzarse balones unos a otros". El objetivo es crear un foro de trabajo periódico, similar al que ya existe en Almería, para desatascar la situación.

Esperamos un camino a seguir con unas pautas y que las dos administraciones dejen de lanzarse balones unos a otros" Maxi Prados Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo

Para los regantes, es fundamental que la representación política esté al más alto nivel. "Lo que esperamos nosotros es que esa representación sea, por parte de la Junta, el consejero, y por parte de la administración central, alguien del ministerio", ha señalado Prados. Considera que, al tratarse de una obra de gran peso, deben estar presentes las "primeras espadas" para que la reunión sea realmente fructífera.

Sería bueno también que tanto el ministerio como juntas se personasen en esta mesa del agua" Maxi Prados

El pulso por las cifras de las obras

Prados también se ha referido a la polémica por las cifras del desglosado 3 de las canalizaciones. El presidente de los regantes ha asegurado que los datos ofrecidos por el subdelegado del Gobierno eran "cifras totalmente disparatadas" porque no incluían ni los intereses, ni el IVA, ni el crecimiento de la obra. "Las cifras buenas, como se demostró en la reunión que mantuvimos con él, son las que tenía la Comunidad General de Regantes", ha afirmado.

Tras aquella reunión, el subdelegado se comprometió a citar a la empresa pública Acuaes para un encuentro a tres bandas junto a los regantes, si bien dicha convocatoria todavía no se ha producido. Mientras tanto, avanzan otros proyectos como el desglosado 9, que estará terminado "dentro de un mes o mes y medio", aunque siguen pendientes los desglosados 1 y 2.

Un problema para toda la comarca

El presidente de los regantes ha insistido en que la finalización de las canalizaciones no es un logro solo para el campo, sino "para toda una comarca", ya que el crecimiento económico sería cuantioso. Prados ha subrayado que el futuro de muchas familias de la costa granadina depende de que se solucione de una vez por todas el problema del agua.