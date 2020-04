Ante las numerosas quejas de los alcaldes se da marcha atrás en la comunicación que ayer se hacía desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, prohibiendo que las Policías Locales pudieran homenajear a sus vecinos o sanitarios en estos días de crisis y que solo se debían en su quehacer al Ministerio del Interior y no de los Ayuntamientos. Por lo menos se ha rectificado a tiempo. Esta es la carta emitida en el día de hoy, 12 de abril de 2.020

Estimado/a Alcalde/sa.

En esta Subdelegación del Gobierno se ha tenido conocimiento de las dudas suscitadas por nuestra comunicación de fecha 11 de abril, relativa a las actuaciones desarrolladas por los Cuerpos de las Policías Locales.

Como indicábamos, estos Cuerpos dependerán funcional y operativamente del Ministerio del Interior para actuaciones derivadas de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19.

No obstante, se mantiene cualquier actividad o servicio ordenado por las autoridades locales a sus respectivos Cuerpos de Policía Local en el marco de sus referidos ámbitos competenciales que no implique menoscabo o contradicción con los servicios y actuaciones requeridos para el efectivo cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, que no deben considerarse como prohibidos.

Por tanto, estos cometidos habituales siguen bajo la dependencia del Alcalde.

Dentro de esos homenajes que se vienen desarrollando a diario también hay una propuesta interesante por parte del Ayuntamiento de Salobreña.

Por otra parte SaloSolidaridad informa:

En estos momentos tan duros que estamos viviendo por esta Pandemia del Covid-19, desde SaloSolidaridad queremos mostrar a Salobreña como ejemplo de pueblo unido, solidario y que se queda en casa.

Por ello, hemos pensado que sería bonito grabar un vídeo en el que todo el mundo estuviese en su balcón, ventana o azotea al paso del vehículo que llevará la canción "Quedate en casa", y saludéis, bailéis, os disfracéis, etc...

Nos gustaría promover el buen confinamiento de nuestro pueblo y qué mejor y divertida manera que ésta.

Todos los que queráis participar, mañana domingo a partir de las 18:00 horas en vuestros balcones y ventanas. ¡¡¡ Recorreremos todo el pueblo!!! No faltéis.

Y este sábado también volvió a visitar Salobreña la UME, Unidad Militar de Emergencias, continuando con la revisión y desinfección de las distintas instalaciones.