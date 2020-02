Recogida de alimentos en el Ayuntamiento de Motril para los campamentos de refugiados en el Sáhara

La ayuda humanitaria hacia los refugiados saharauis ha sido, ya históricamente, uno de los principales ejemplos de la acción solidaria de los motrileños. La fuerte conciencia social en torno a las durísimas condiciones de vida de las más de 165.000 personas, según algunas organizaciones internacionales, Se trata de miles de familias desplazadas, desde hace más de cuarenta años, cuya voz se alza a través de esas mismas organizaciones y toda la constelación de asociaciones que trabajan en toda España para dignificar esas condiciones en los campamentos.

Precisamente, la Caravana por la Paz pretende desplazar, el próximo mes de marzo, un importante contingente humanitario con alimentos de primera necesidad y de carácter no perecedero, para lo cual se ha lanzado un mensaje a la población motrileña. En este sentido, la teniente de alcalde de Acción Social, Inmaculada Torres Alaminos ha destacado el compromiso municipal hacia la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, una de cuyas iniciativas es la de instar la colaboración y solidaridad de la corporación municipal, funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, mediante la colocación de cajas en las dependencias públicas para recoger alimentos. “Somos un pueblo sensible, que siempre ha estado a la altura y ahora queremos que todo el personal, políticos y motrileños que pasen por aquí depositen una ayuda que es simbólica pero que, sumada, es muy importante para los refugiados”. Torres Alaminos, que recordó que no es la primera iniciativa conjunta con la asociación y el pueblo saharaui en la que se implica el ayuntamiento e insistió en que “la ayuda humanitaria es lo único que este pueblo recibe actualmente”.

De la misma forma, la asociación ha recibido el importe de la paella solidaria (más de 900 euros) recogidos el día de la Feria de Asociaciones. “Es muy poco lo que estamos pidiendo, pero el resultado será grande para miles de personas”.

El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino rememoró la experiencia vivida por varios concejales, de todos los partidos políticos, durante su estancia en los campamentos de refugiados hace unos años: “un esfuerzo de más de cuarenta años por sobrevivir y, sobre todo, la dignidad de un gran pueblo que lucha día a día por su propia esperanza”. Para el edil de cultura, “no podemos dejarlos de lado y nosotros tenemos que implicarnos, por justicia y solidaridad”.

María Entrena, coordinadora en la costa de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui pidió ya ayuda del pueblo de Motril: “cuatro décadas de exilio ha endurecido muchísimo la vida diaria de miles de adultos y niños. Un kilo cuenta y somos conocedores de la solidaridad de los motrileños para conseguirlo”. Por cierto, durante la jornada del día 28 el Área de Deportes ha facilitado un stand para que los participantes en la Colour Run puedan aportar su kilo de ayuda –un dorsal, un kilo-, siempre (y al igual que en las cajas depositadas en el Ayuntamiento de Motril y en el Área de Deportes) con alimentos no perecederos, como pasta, arroz, aceite, legumbres, leche en polvo, etc… o incluso productos de higiene personal; rogando no depositar nada en cristal. También en la calle Domingo Cuesta hay un almacén, que tiene indicado su horario de apertura en la cartelería. La caravana, con todo lo recogido, partirá para los campamentos a últimos de marzo, cerrándose la recogida el próximo día 10. Entrena agradeció al ayuntamiento la aportación económica de la paella solidaria.