Rebajas:"Hay que aplicar la presunción de inocencia a nuestros comerciantes"

150.000 personas de la Costa y Alpujarra Granadina no se merecían no pasar de Fase, así lo manifiesta a COPE Motril el Presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón: "Pasar a la Fase 1 no es una obligación, pero si una oportunidad para quien quiera retomar la actividad", además de la confianza que da a la Ciudadanía de que las cosas van a mejor.

El presidente nos hablaba también de la prohibición de aplicar rebajas en los comercios, algo absurdo, ya que sabemos que hay que respetar las medidas de seguridad en cualquier circunstancia y lugar. "Vamos a tener que pedir la presunción de inocencia de los comerciantes, porque se les está acusando a priori de que no van a cumplir con su obligación" , algo incomprensible.

Entre otras cosas Ángel Gijón nos informaba de las subvenciones que la Junta de Andalucía va a poner en marcha para la modernización y mejora de las pymes comerciales y artesanas, por un importe total de 11'5 millones de euros y con un máximo personal de 90.000€. Unas ayudas de las que se informará con todo detalle en breve a través de la Cámara de Comercio que participaba esta mañana en una videoconferencia con el Consejero de Comercio, Industria y Economía de la Junta y su delegada en Granada, así como las Cámara de Comercio de Andalucía.

