"No se que tiene nuestra provincia que cuesta que los gobiernos se fijen en nosotros" dice Juan José Ruíz

El alcalde de Almuñecar Juan José, Ruiz Joya, también ha acompañado a la Plataforma por las Infraestructuras y sus revindicaciones en la Casa de Granada en Madrid. El alcalde nos contaba en COPE qué "todo suma, y evidentemente el que la voz de la Costa Tropical se escuche en la capital de España. Es importante".

Nos contaba el alcalde que a los representantes políticos que estuvieron en la reunión, les trasladó "la situación, crítica y lamentable por la que está pasando nuestro municipio en particular y la Costa Tropical, en general. Es impensable que una presa que se inauguró en 2004, todavía las conducciones no lleguen a nuestra tierra y eso está produciendo, que situaciones como la que estamos viviendo de sequía, pues cientos y cientos de hectáreas en este municipio se vayan a perder y además no solamente las hectáreas, que ya es lamentable, sino el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y el sacrificio de cientos de familias de Almuñécar, que han trabajado toda su vida para poder tener una plantación de subtropicales y que lamentablemente están viendo como día a día esa sal está secando y está exterminando sus fincas" explicaba el alcalde.



Al respecto de las ayudas que llegan o no llegan de las distintas administraciones por este problema, el alcalde sexitano nos dice que "nosotros vamos a seguir exigiendo a todas las administraciones, independientemente del color político. Yo siempre digo que yo me debo a mi pueblo y no a mis siglas y eso lo voy a seguir llevando por bandera. Evidentemente las políticas de Juanma Moreno son las que son y se están viendo donde se tienen que ver, que es en los presupuestos Generales de la comunidad, donde se está haciendo un gran esfuerzo por las políticas hídricas y se va a ver ese esfuerzo en Almuñécar en breve y por otro lado está el gobierno de España, que lamentablemente para las conducciones de Beznar-Rules ha puesto 800.000 €, que con esto no hay casi casi ni para empezar la obra".



Juanjo también nos decía que "no sé que tiene nuestra provincia, Granada, pero cuesta mucho que los gobiernos se fijen en nosotros e inviertan, a ver si podemos hacer entre todos que cambie esa dinámica y de una vez por todas se puedan hacer todas esas infraestructuras tan necesarias Para los intereses de la costa tropical".