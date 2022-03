"No es que estemos en paro, es que no podemos trabajar" nos dice el presidente de COMOTRANS

La huelga de transporte continúa desarrollándose y desgraciadamente continuará, porque ni siquiera se quiere tener en cuenta a los transportistas que solicitan al gobierno medidas extraordinarias para poder seguir desempeñando su trabajo.

En la costa granadina son más de 200 empresas familias las que viven de la Cooperativa Motrileña de Transportes, COMOTRANS y son más de 200 familias las que están sufriendo el no poder trabajar, que no el no querer, como nos explica el presidente de la cooperativa José Manuel Peña. Lamenta que está protesta afecte a otros sectores pero “ no nos queda más remedio, no es que estemos haciendo un paro es que no podemos ir a trabajar “ nos decía a COPE Motril.

Desde el mundo agrícola se les está presionando para qué vuelvan al trabajo, pero ya les dijeron desde el principio que no podía ser, "esto es un problema que tiene que resolverse desde arriba" nos dice el presidente. Esto es un problema de toda la sociedad, no solo de los transportistas, refiriéndonos a la subida disparatada de las energías y los combustibles, así que lo que se debería hacer es unirse todos en esta reclamación, en vez de poner piedras en el camino como está haciendo el gobierno con este sector, al que está criminalizando injustamente.

Unión como demuestra este ganadero gallego que se ha hecho viral en las redes













