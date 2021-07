"Se pueden hacer las cosas mejor como ahorrar en gasto público" dice el portavoz de Andalucía Por Sí en Motril

Hablamos con el portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Motril, David Martín y recordamos como hemos vivido estos meses atrás de pandemia, las propuestas que ha planteado al pleno correspondiente al mes de junio, celebrado el pasado 25 de junio y que recibieron el respaldo unánime y hacemos balance de los 2 años de gobierno municipal.





Martín ha afirmado que su formación presentó para esta sesión una moción para poner en marcha una campaña de sensibilización para evitar el abandono de mascotas, siendo esta época el periodo del año en el que más perros se abandonan “al haberse convertido en adultos los cachorros que se regalaron en Navidad”. El edil ha incluido una campaña para incentivar las operaciones que eviten las camadas no deseadas. La moción también pedía mejoras en el albergue de mascotas de la rambla de Puntalón, que aunque es de titularidad municipal, gestiona una empresa privada por concurso público. Esta intervención supondría crear espacios de sombra tanto en los cheniles con toldos como en el exterior con árboles de rápido crecimiento.









Otra de las mociones que también recibieron el respaldo plenario fue la que llevaban los vecinos de la calle Centauro que pedían poder estacionar sus vehículos en el entorno del centro educativo fuera del periodo lectivo, ya que en la actualidad está prohibido aparcar para facilitar el tránsito del autobús escolar.

La última moción andalucista defendida en el pleno fue la generalista que pedía el apoyo de la corporación a Correos, la principal empresa pública española en cuanto a número de empleados y que cumple una labor esencial para garantizar que todos los habitantes con independencia del lugar donde vivan reciban correspondencia y paquetería.









David Martín ha afirmado que el grupo municipal de Andalucía Por Sí sigue llevando al pleno municipal las propuestas que mejoran la vida de miles de personas, como ocurre con la moción de Correos que garantiza la correspondencia en la España vaciada, la medida del Ayuntamiento que afectaba a los vecinos de la calle Centauro por no acotar la señalización el horario de cumplimiento de la prohibición o la que afecta a cientos de mascotas que acaban abandonadas en la calle en el mejor de los casos, cuando no son lanzadas por lo alto de la valla de la perrera o en el contenedor de la basura.









Sobre los dos años de gobierno municipal en Motril, el concejal andalucista considera que "a nuestro entender, creemos que se pueden hacer las cosas mejor, no?. Cada uno cuando está pone la mejor intención del mundo, pero desde la oposición también entendemos que se pueden hacer otro tipo de gestiones, se puede ahorrar en el gasto público del ayuntamiento, se pueden hacer tantas y tantas cosas… . Yo te puedo decir que al ayuntamiento llega todos los días gente con necesidades, que se les corta los suministros básicos como la luz y el agua por impago, que van a asuntos sociales y están desbordados y que cuando vienen al ayuntamiento ya es la última opción, entonces aquí necesitan una mano amiga que no le prometa que lo van a hacer fantásticamente bien, sino que cumpla con las necesidades de la gente. Hay que hacer política para las personas. Los políticos están para hacer política para las personas “.



David Martín también nos dice que la gente lo que quiere, más que grandes proyectos es el día a día de la atención a los vecinos. "Dentro de un año y 11 meses vamos otra vez a las urnas y en las urnas la gente valora. Lo que uno cree en los Facebook que es bueno a lo mejor en la urras es todo lo contrario. No solo uno tiene que gobernar para redes sociales si no escuchar a la gente".