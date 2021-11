El PSOE motrileño solicita una reunión del Consejo Local de Comercio para apoyar al sector

Comunica el PSOE de Motril, que la concejala Alicia Crespo ha invitado a la alcaldesa a convocar el Consejo Local de Comercio para tratar las demandas que han hecho públicas comerciantes y hosteleros de la ciudad en los medios de comunicación y redes sociales. Crespo ha lamentado que la Asociación que los reúne haya tenido que recurrir a ello para llamar la atención acerca de las numerosas trabas burocráticas que encuentran y la falta de apoyo que tienen por parte de Luisa García Chamorro, “que está más centrada en sus asuntos judiciales y la propaganda que en gestionar y tomar medidas desde el Ayuntamiento para tratar la crisis que atraviesa este sector”.

Alicia Crespo ha recordado que desde que se creó, el Consejo de Comercio solamente se ha reunido una vez y que ahora más que nunca podría ser el instrumento para ayudar, de verdad, al tejido comercial y hostelero de la ciudad, “echarles una mano, porque se lo merecen, porque son el sustento de muchas familias y porque lo han pasado muy mal”.

“Luisa García Chamorro se hizo la foto y después, si te he visto no me acuerdo, como hace siempre. Vive pendiente de las fotos y de hacer obras innecesarias como la de la Paellera, que cuestan mucho dinero y que encima se eternizan, como ha pasado en la Plaza de España, y ese dinero lo podía haber empleado en ayudas directas al sector, que ha sufrido esta crisis del COVID intensamente”, ha añadido.

“Por eso, y ante este anuncio, desde el PSOE creemos que es importante mostrarles un apoyo incondicional y poner en marcha actuaciones que les ayuden a superar este momento. Iniciativas como bonificar la tasa de la basura, algo que prometió hacer Luisa García Chamorro y no ha cumplido, o poner una línea de ayudas económicas para sufragar los gastos de adaptación a la COVID19, inversión que han tenido que hacer comercios, bares y restaurantes y para las que les vendría bien la ayuda de su Ayuntamiento”, ha explicado Crespo.

“No puede ser que lo único que se hizo, lo hicieran mal y no pudieran beneficiarse ni la mitad de los que solicitaron la ayuda municipal. Porque dinero para campañas de propaganda o para comprar un coche nuevo para Alcaldía sí hay, y esos son gastos totalmente innecesarios ahora mismo”, ha afirmado.

“Es el momento de aunar esfuerzos y consensuar políticas para echar una mano a los comercios y establecimientos hosteleros motrileños. Y eso tiene que salir del Consejo. Solo hace falta que tengan voluntad desde la Alcaldía”, ha aseverado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado