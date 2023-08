El PSOE de Motril denuncia el mal estado del albergue municipal de animales. El Ayuntamiento cesa a la empresa

Los socialistas motrileños denunciaron hace pocos días las malas condiciones en las que se encuentra el albergue municipal de animales y se pedía una actuación urgente. El gobierno municipal ha actuado y cesa a la empresa concesionaria, que a pesar de recibir más de 12.000 euros al mes, no ha mantenido las instalaciones y atiende a los animales en pésimas condiciones.





Nota de prensa del PSOE de Motril

El PSOE de Motril quiere poner en conocimiento de la sociedad la situación alarmante y de urgente necesidad en las que se encuentran los animales del Albergue Municipal de Motril.

Desde siempre, el Grupo Municipal Socialista, ha estado monitorizando la situación del Albergue, quedando patente que las mismas deficiencias se siguen perpetuando en el tiempo sin ser corregidas por este Ayuntamiento.

Las concejalas Gador Domínguez y Dalmira Jiménez han realizado una visita a las instalaciones debido a las continuas denuncias de los ciudadanos con respecto al mal mantenimiento y falta de cuidado del Albergue. No hemos podido hacer fotos ni grabar dentro por orden de la empresa concesionaria Athisa, a pesar de estar abiertas al público y ser instalaciones municipales.

En las condiciones de extremo calor que tenemos, nos encontramos con una cantidad aproximada de 80 animales, cuando el aforo de las instalaciones es de 30. Esto conlleva que los perros estén en una mala situación con excesiva temperatura, con poca sombra y encerrados muchos de ellos en pequeños cheniles con las verjas rotas y peligrando su integridad física.

Las instalaciones están muy viejas y descuidadas. Además de ser muy pequeñas para un municipio de 60.000 habitantes. No entendemos cómo habiendo espacio, no se ha invertido ni un euro desde este Ayuntamiento a ampliar y mejorar la pequeña nave, los cheniles y el terreno disponible.

Desde nuestro grupo nos consta que los trabajadores hacen todo lo que pueden y más! Está todo limpio y se nota que les preocupan los animales, tanto que no escatiman en ir a recoger más perros de lo que se puede por intentar ayudar a la ciudadanía y a ellos.

La responsabilidad principal es del Ayuntamiento de Motril, manteniendo a la empresa Athisa, concesionaria de la gestión, durante años con un contrato prorrogado y en fraude de ley, además de no preocuparse de esos pobres seres vivos y no prestar un buen servicio público a la ciudad. El gobierno de Luisa García Chamorro lleva años prometiendo invertir más dinero en este servicio tan necesario y no ha hecho absolutamente NADA, además de la inoperancia de la concejala responsable Susana Peña. Es una pena las condiciones en las que están los animales, la mala gestión del servicio público y la poca falta de solidaridad con estos seres vivos.

Esperamos y vamos a pelear porque estos animales tengan una vida digna y se desarrolle también una política de sensibilización real con la sociedad motrileña para atajar los casos de abandono ajustándose a la Ley de Bienestar Animal.

Respuesta del Gobierno Municipal de Motril

Motril, 2 agosto 2023 – La responsable del área de Salud y Consumo, Susana Peña, ha comparecido esta mañana para explicar la situación que atraviesa el albergue y ha anunciado que desde la concejalía se han dado instrucciones a los técnicos municipales para rescindir el contrato por la falta de mantenimiento en las instalaciones y las deficiencias en la explotación del albergue municipal que cuesta a los motrileños 145.000 euros anuales.

La concejal afirmó que “es un tema que nos preocupa y en el que estamos trabajando continuamente, de hecho, hemos tomado la iniciativa y se va a comenzar de manera inminente, el vallado de los solares, para que no se mezclen los animales, la colocación de sombreado, reparación y construcción de cheniles y la plantación de distintos arboles”, mientras se continúa trabajando en el nuevo pliego de condiciones, que se sacará a concurso para aquellas empresas que quieran optar a su explotación.

Susana Peña, ha mostrado su intención para que los animales estén en las mejores condiciones posibles. Señaló, además, que mientras que termina de redactarse el documento se ha puesto en contacto con la empresa que actualmente gestiona este centro en varias ocasiones para comprobar en qué condiciones se está prestando el servicio y solicitar continuamente mejoras.

“No se trata de eludir responsabilidades y desde este Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones en las que se encuentra nuestro albergue de animales. Hemos visto la dejadez por parte de la empresa que se hace cargo de las instalaciones y ha sido la única responsable del mantenimiento durante estos años, donde la empresa ha recibido más de 12.000 euros mensuales”, ha añadido la edil.

Para concluir, la responsable de Salud y Consumo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en uno de los mayores problemas como es el abandono de animales, “somos conscientes de este problema, hemos llevado a cabo campañas de concienciación y necesitamos un mayor compromiso de la sociedad para evitar el abandono de animales”.