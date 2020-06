El PSOE de Motril considera que en el primer año de mandato el Ayto. se ha convertido en un "Reino de Taifas"

La secretaria general del PSOE de Motril y portavoz en el Ayuntamiento, Flor Almón, manifiesta que ha evidenciado la manipulación, el desgobierno y la instauración de la mentira como principales características del Luisa García Chamorro en el primer año de su mandato. Almón ha lamentado que en este tiempo la señora García Chamorro siga viviendo, comprando y pagando sus impuestos en Huétor Vega, que se haya subido el sueldo, no conteste a las preguntas de la oposición y tenga Motril más sucio y descuidado que nunca.

“Solo hemos querido sacar diez mentiras porque queremos desmontar su Motril de 10. Desgraciadamente son muchas más que iremos compartiendo con los vecinos. El desgobierno en Motril va a peor, no a mejor. No nos extraña que esté condenada por el Tribunal Supremo precisamente por mentir”, ha argumentado la responsable socialista.

“Desde luego, en mentir hay que darle un 10, igual que por narcisista. Pero por el desgobierno en un Ayuntamiento que ha convertido en un ‘Reino de Taifas’, por rodearse de personas de confianza y funcionarios a costa del contribuyente, por perseguir a los trabajadores que la critican y gastar el dinero de todos para llevarla a su casa en Huétor tenemos que ponerle matrícula de honor”, ha afirmado Flor Almón.

"Sin embargo, en vivir en Motril, gustarle Motril y defender Motril ante sus compañeros de partido hay que calificarla con un cero patatero”, ha agregado.

Almón ha lamentado que la señora García Chamorro se dedique solo a las fotos y a dar paseos triunfales, originando con ello el caos en el Ayuntamiento. “Tenemos varios concejales con las mismas atribuciones o departamentos divididos de forma ineficaz e inoperante. Cuando el ciudadano necesita algo, se tiene que reunir con 3 o 4 ediles antes de llegar a la alcaldesa, si es que llega. Y nunca se sabe bien quién toma las decisiones y en qué sentido”, ha revelado.

La secretaria general de los socialistas ha recordado también que durante este año la alcaldesa ha inaugurado cosas que dejó hechas, encauzadas y hasta pagadas el anterior equipo de Gobierno (PSOE-PA). “Proyectos de envergadura como la calle Ancha, la calle San Marcos, la calle Panamá, el centro de Servicios Sociales de la calle Ancha, el Parque de los Pueblos de América, la colección de cactus o la Mondera. Cosa lógica, evidentemente, porque ella es ahora la alcaldesa, pero no fruto de su trabajo ni de su esfuerzo. Como tampoco lo es el que, por primera vez en 20 años, las cuentas del Ayuntamiento arrojen un balance positivo”, ha subrayado.

Por último, Flor Almón ha destacado que García Chamorro miente cuando dice que Motril está limpio. “En cuanto a la limpieza, vergüenza debería darle pero parece que era verde y se la comió un burro. Lo que vemos a diario, lo que nos cuentan los vecinos y lo que se ve en las redes sociales es, desgraciadamente, un Motril más sucio que antes”. En este sentido, Almón ha preguntado a la alcaldesa “si ahora que gobierna se le ha perdido la dirección del Defensor del Pueblo como ha perdido las gafas de ver o los guantes que usó para hacerse la foto limpiando”.

“La señora García Chamorro no tiene respeto por nada ni escrúpulos para lograr sus propósitos. Por no respetar no respetó ni los 10 días de luto oficial por las personas fallecidas durante la pandemia. Siguió dándose baños de fotos e hizo un discurso institucional con la excusa del aniversario de la Ciudad, una fecha que ella unilateralmente ha elegido”, ha comentado.