El PSOE no bloqueará los Presupuestos para el año 2020 salvo con el incremento del gasto de personal

El concejal Francisco Sánchez-Cantalejo ha anunciado que el PSOE no va a votar favorablemente la aprobación del presupuesto para el año 2020 si la alcaldesa no tiene en cuenta los reparos del Interventor sobre el incremento del gasto que se dedica a Personal. Sánchez-Cantalejo se ha preguntado cómo es posible que para una partida que se lleva un 57% del total de las nuevas cuentas no hayan sabido si quiera calcular a cuánto asciende el incremento de la masa salarial del Capítulo 1, algo, ha advertido, que si no cambian, “puede dar lugar a que los presupuestos de Motril sean rechazados por administraciones superiores”.

Los socialistas también han evidenciado que pese a preparar unos presupuestos generosos, “sustentados en la buena gestión económica que hizo el PSOE los cuatro años anteriores”, el PP ha sido excesivamente optimista en su elaboración “porque se basa en ingresos por venta de patrimonio municipal que no se sabe si se van a obtener o no”.

El edil del PSOE ha advertido también que este es un presupuesto “que no tiene en cuenta las necesidades de las familias motrileñas, a quienes, pese a tener 5,2 millones más para gastar, la alcaldesa no ayuda con nuevas políticas sociales o bajando impuestos, como prometió”.

“Aparte, no se invierte más en partidas fundamentales para afrontar el futuro de Motril como la de Turismo, que solo crece un 0,01%. Esto dice mucho del peso de Ciudadanos y Pepe Lemos en el equipo de Gobierno y también del interés que tienen en el que debería ser uno de los pilares fundamentales de la economía de Motril”, ha advertido.

Francisco Sánchez-Cantalejo también ha llamado la atención acerca del nulo apoyo a estos presupuestos por parte de los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento, “que ya han anunciado que no son unas cuentas positivas para ellos y se han quejado de la subida de sueldos desproporcionadamente para los cargos de confianza del equipo de Gobierno sin ningún tipo de valoración ni procedimiento, como se han quejado de que no se han tenido en cuenta ninguno de los compromisos alcanzados en diferentes Mesas de Negociación, Comisiones de Conciliación-Mediación o incluso compromisos aprobados en el Pleno”.

“Nos da la impresión de que ha sido un presupuesto que no ha tenido en cuenta aspectos como eficacia, proporcionalidad y justicia social”, ha afirmado el concejal socialista, que ha insistido en los reparos que ha hecho el Interventor en su informe previo, “a los que desde Alcaldía no han hecho ningún caso”.

“El presupuesto de un ayuntamiento es su principal herramienta para funcionar adecuadamente y cambiar las cosas. Es fundamental para actuar sobre el entorno y mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad y de sus anejos. Es la locomotora que tira de una administración, de ahí su importancia y la responsabilidad de los grupos políticos para elaborar unas cuentas objetivas, justas y equilibradas, tanto en la forma en que se establecen los ingresos como en el reparto a la hora de concretar los gastos. Igualmente, es importante y responsabilidad de todos llegar a un consenso que permita su aprobación, por eso no los vamos a bloquear tal y como ellos hicieron con nosotros”, ha argumentado Francisco Sánchez-Cantalejo.

Sánchez-Cantalejo ha explicado que en 2015, cuando el PSOE accedió al Gobierno de la Ciudad, se encontraron un Ayuntamiento paralizado, “con una gran deuda y un Plan de Ajuste que no daba mucho margen de maniobra. Pese a todos los problemas, con una gestión responsable, austera y eficiente, liderada por la anterior Alcaldesa, apoyada por todos los concejales miembros del equipo de Gobierno y con la ayuda inestimable de los empleados municipales del área de Intervención, conseguimos sanear las arcas municipales, afrontar la enorme deuda, acortar el periodo mínimo de pago a los proveedores. Por tanto, para dejar unas cuentas públicas que hoy permiten confeccionar un presupuesto generoso, de 57,1 millones de euros frente a los 51,8 del anterior”.

Para el edil socialista, este esfuerzo en la gestión, la disciplina en el gasto, la búsqueda del equilibrio y la preocupación por modernizar y hacer más eficaces los servicios municipales permitieron dejar las cuentas del Ayuntamiento “fuertes y listas para iniciar nuevas políticas encaminadas a crear riqueza y empleo, a avanzar en la modernización de la administración, en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. En definitiva, para afrontar el futuro de Motril y sus anejos con un sólido pilar económico en el Consistorio”.

“Por eso, al estudiar el proyecto de presupuestos presentados por el Gobierno de los 15, entendemos que estas son unas cuentas francamente mejorables. Aparte de lo del Capítulo 1, abordan los principales retos de Motril de forma muy general, sin partidas concretas que definan actuaciones concretas. Designan a cada área unas partidas que ya existían y que se estaban utilizando y que entendemos que está bien que se regularicen. Pero echamos de menos que el incremento del gasto de este presupuesto no se concrete en partidas específicas con nombres y apellidos, algo que haga más transparente la aplicación del dinero público”, ha argumentado.

“Y en el Capítulo 1, tenemos que insistir en nuestro total desacuerdo porque no responde a ningún método objetivo que premie mérito o capacidad. Contempla subidas salariales solo al entorno de apoyo al equipo de Gobierno (entre ellos la creación de nuevas plazas para reforzar el área de Alcaldía, en concreto 11 para las que se ha previsto un gasto adicional de más de 80.000 euros sin método de valoración ni exigir el grupo profesional requerido) y genera incertidumbre y desmotivación entre los trabajadores del Ayuntamiento, lo que pone en riesgo el buen hacer y el correcto funcionamiento de los servicios municipales, que tienen como principal pilar a los empleados públicos que lo sustentan”, ha concluido Francisco Sánchez-Cantalejo.