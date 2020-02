El PSOE de Almuñécar-La Herradura denuncia dejadez y falta de limpieza en las zonas públicas

En nota de prensa, para la portavoz socialista, Rocío Palacios “La ausencia de mantenimiento de las instalaciones municipales, la falta de limpieza y el nulo cuidado de las zonas ajardinadas son la seña de identidad de un gobierno municipal más preocupado por darse codazos en los selfies que en hacer su trabajo”.

Solo hace falta dar una vuelta por las principales zonas turísticas de nuestro pueblo para comprobar el abandono en el que se encuentran:

· Parque el Majuelo: Una de las zonas más turísticas y visitadas de nuestro pueblo se encuentra en un estado lamentable: La variada e importante vegetación abandonada, plantas perdiéndose y en mal estado; césped inexistente; suciedad; salazones abandonados, sin mantenimiento, donde crece la vegetación y no se limpia; el puente deteriorado, sucio, donde se están cayendo partes de él y no se arregla.

· Paseos Marítimos: Vegetación sin cuidar; palmeras sin podar, incluso las que no necesitan ni camión especializado para hacerlo; sistemas de riego defectuosos que riegan más la acera y la playa que las plantas a las que están dirigidos; suciedad; farolas oxidadas y sin pintar; entradas a los parkings públicos sucias y los propios parkings dando una imagen lamentable de abandono.

· Principales vías del pueblo como la Avda. Juan Carlos, Avda. Costa del Sol, Calle Guadix, Avda. Europa: Suciedad, bancos defectuosos y sucios, alcorques reventados por la vegetación que no se reparan, sistemas de riegos que riegan la acera y la calle, jardineras vacías y llenas de suciedad, vegetación sin mantenimiento y descuidada.

Por ponerles un ejemplo de la gestión municipal: Hay una zona, en el paseo de Cotobro, que lleva meses con vallas municipales, porque se produjo un pequeño desprendimiento de piedras de la montaña. Meses con las vallas y no se ha hecho absolutamente nada. Ahí siguen las vallas y las piedras…

Estos son sólo algunos tristes ejemplos del nulo trabajo que están haciendo las áreas de Mantenimiento y Limpieza de nuestro Ayuntamiento.

“Le pedimos a la Sra. Beatriz González, al Sr. Daniel Barbero, concejales de mantenimiento y turismo, respectivamente, y al responsable de limpieza y jardines, el Sr. Luis Aragón, que se den un paseo por las principales zonas turísticas de nuestro pueblo y vean el lamentable estado en que se encuentran. Solo tienen que darse un paseo.

La mejor promoción turística no es ir a FITUR a meter la mano en una pecera, es mantener nuestro pueblo en el estado de limpieza y mantenimiento que requiere un municipio turístico como el nuestro. Estamos pagando infinitamente más por los servicios y no se nota nada. No se notan ni los servicios ni su trabajo” afirma, Rocío Palacios.