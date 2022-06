PSOE: "El 19J no se vota políticas de estado si no qué sanidad, educación y políticas de empleo queremos"

Nos acercamos a las elecciones autonómicas del 19 de junio y nos visita en los estudios de COPE Motril Francisco Sánchez Cantalejo, el candidato número cinco por la lista del partido socialista de Granada.



Paco nos habla de la importancia de que se tenga una buena gestión en sanidad y en educación y por supuesto que se preste un buen servicio público. Hemos repasado cómo se va desarrollando la campaña y también nos ha hablado del candidato a la presidencia de la junta Juan espadas, que visitó Motril esta misma semana y la localidad de Albuñol, donde se celebró un acto público de campaña.

“Es momento de cambiar y el mensaje para aquellas personas votantes socialistas que en ocasiones ha podido no estar de acuerdo o ha podido castigarnos con el voto, le digo que es el momento de echarse palante y de darse cuenta que lo que decidimos ahora no son políticas de estado, no estamos decidiendo el precio de del gas, no estamos decidiendo que suban los precios por encima del IPC. Ahora mismo el día 18 de junio, dentro de diez días, dentro de dos domingos, se van a decidir cosas tan básicas como qué sanidad queremos, qué modelo sanitario queremos, qué modelo educativo queremos, qué universidades queremos y qué políticas activas de empleo queremos”, nos dice el candidato motrileño que puntualiza que “no hay 5* malo y si queremos que haya un representante de la Costa defendiendo nuestros intereses tienen que votar al Partido Socialista” .





?? @Singsofar advierte que con los planes de Moreno Bonilla para la sanidad pública habrá que ir al médico con la tarjeta de crédito en vez de la sanitaria

??Los principales incumplimientos del PP con la #CostaTropical tienen que ver con su deterioro#SiVotamosGanamos#VotaPSOEpic.twitter.com/n02lrjSkcI — PSOE Motril (@psoemotril) June 8, 2022













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado