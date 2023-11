El próximo sábado nos vamos de paella para arreglar el tejado de la Iglesia del Carmen de Varadero

La parroquia de Nuestra Sra. del Carmen de Varadero, en Motril, tiene desperfectos en las antiguas tejas de su tejado, por lo que se ha organizado, entre otras actividades, una comida popular para recaudar fondos y arreglarlo lo antes posible, como nos explicaba el párroco, Alejandro Anguís.





"La iglesia data de los años 50 y estamos ya casi en los 75 años de su construcción. El tejado ha ido teniendo algunas reparaciones puntuales que se han ido haciendo, pero ya requiere un arreglo fuerte e integral, porque las tejas se han desprendido en varios aleros del tejado, se están desprendiendo un montón de tejas y van dejando al descubierto la estructura del tejado de cara a la humedad cuando llueve. También hay que hacer una limpieza en profundidad de todas las canales, porque ahora no llueve mucho, pero cuando diga de llover… Al final es un problema" nos decía el párroco, que nos explica que hay que hacer un arreglo en profundidad, "hay que sustituir un montón de teja, no es teja moderna, es teja antigua, que también es más cara, tenemos que afianzar todo el tejado y revisar también parte de su estructura, sobre toda la zona que cubre el altar mayor, que cubre el presbiterio donde está la virgen del Carmen, que es la zona que está peor y es la que tenemos que revisar".



Los arquitectos técnicos del arzobispado ya estuvieron valorando el tejado e hicieron ese diagnóstico, que hay que sustituir toda la teja que te suelta, que esté rota (que no son pocas), hay que afianzar todas las tejas una a una y esto es una obra que requiere un coste que ahora mismo la parroquia, que está inmersa en varios proyectos, no puede ejecutar.









Alejandro nos comentaba que además de la comida del sábado, también van a celebrar otras actividades “ la "Fundación Ineis", que es la que regenta "Villa Astrida" y el restaurante "La Quisquilla" de Playa Granada, han tenido a bien ofrecer una comida benéfica este sábado 2 de diciembre. El precio del menú es 30 €, las entradas se pueden adquirir en el restaurante la quisquilla, en Villa Astrida, en el restaurante Argallo y en la propia parroquia y el beneficio de esa comida va a ir destinado al arreglo del tejado".





Por otra parte, la Hermandad de la Virgen del Carmen, que trabaja con la parroquia de la mano, han organizado el viernes 29 de diciembre, la segunda zambombá navideña, en la plaza de la Iglesia del puerto y los beneficios de los buñuelos, el chocolate, los dulces… Y las rifas que se hagan esa tarde también van a ir destinadas al arreglo del tejado. Este verano se hizo una colecta extraordinaria en la parroquia y también han empezado una campaña de sus suscripciones para que todo el que quiera pueda hacer un abono mensual de 5,10...€ y "al final entre todos, aportando un poquito, será una ayuda grande que necesitamos, y además de la campaña de desgravación fiscal que "ayudando te ayudas también a ti", nos comenta el Párroco.

En materiales, la obra cuesta unos 2000 €, aparte de la mano de obra para la que también se han ofrecido varios albañiles del barrio de Varadero, una obra que supervisará a la oficina técnica del arzobispado.

Además del arreglo de la iglesia, también se va a restaurar la imagen de la patrona Nuestra Señora del Carmen “ la virgen se marcha el domingo 10 de diciembre para su restauración", nos dice Alejandro Anguís.