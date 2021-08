Próximas movilizaciones en la Costa Granadina reclamando de nuevo infraestructuras urgentes

Comunica la plataforma de las infraestructuras de la costa tropical que se ha vuelto a reunir para abordar el debate sobre dos temas que los integrantes consideran indignantes y desalentadores para el desarrollo agrícola, turístico y socioeconómico de la costa; las canalizaciones de Rules y un proyecto de construcción de espigones que asegure las playas de la costa ante los frecuentes temporales.





Tras los recientes temporales de poniente, las playas de la costa tropical han vuelto a sufrir la pérdida de arena hasta casi hacerlas impracticables como ha sido el caso de Playa Granada, Cotobro y gran parte de la playa de Carchuna. El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha manifestado que “se necesita una actuación contundente por parte de Costas para evitar estos desenlaces cuando llega el más mínimo temporal. Las playas de la costa están en buen estado gracias a la rápida actuación de cada uno de los Ayuntamientos de la comarca que están asumiendo esta responsabilidad para ayudar a los empresarios de un sector más que castigado por la pandemia, como es el turístico. No nos vamos a estar quietos y presentaremos una petición ante el Ministerio de Medio Ambiente por esta situación”.





El otro tema de especial sensibilidad analizado en el seno de la plataforma es la falta de compromiso del gobierno central por las canalizaciones del Sistema Béznar- Rules. El presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, ha relatado a los presentes el contenido de la reunión del pasado 29 de julio en la subdelegación del gobierno en Granada, donde el secretario de estado de medioambiente, Hugo Morán, anunció la próxima licitación, que no la obra, del desglosado nº3 del proyecto de canalizaciones de Rules. En palabras de Alonso, “estamos muy decepcionados por la falta de compromiso por parte del gobierno en financiar la redacción del resto de desglosados, a este ritmo las conducciones van a eternizarse”.









El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, compartía con los asistentes su desolación porque estos dos temas tan necesarios para nuestra comarca sean tan necesarios, y después de tantos años y peticiones, aún no haya atisbo de verlos finalizados. “Estábamos esperanzados a obtener noticias positivas en la comisión sobre Rules que llevaba tiempo sin convocarse, y lo que formalmente parecía llevar buen curso con el anuncio de mantener semestralmente estas reuniones y el anuncio de la redacción del desglosado número 3, acabó ahí sin más hoja de ruta ni compromiso por parte del ministerio con el resto de desglosados”.





Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST), Jerónimo Salcedo, ha recordado que en numerosas ocasiones se han mantenido reuniones con dirigentes políticos en las que el tema de los fondos Next Generation ha estado encima de la mesa como la fuente de financiación que podía impulsar las canalizaciones de Rules. “Que nadie se lleve a engaño con la noticia de la redacción del proyecto del desglosado 3 de Rules que, por supuesto, es positiva, pero lo que es decepcionante es que no esté en la agenda del ministerio la redacción del resto de proyectos desglosados para poder optar a los fondos Next Generation, pues recordamos que, para esto, los proyectos deberían estar ejecutados en 2027”.

Tras varias intervenciones y debate entre los miembros y asistentes de la plataforma, la decisión ha sido establecer una hoja de ruta de reivindicaciones y movilizaciones que comenzará con apoyar la petición de la Asociación de Chiringuitos ante el Ministerio de Medio Ambiente así como la petición de un compromiso formal y presupuestario de la redacción de los proyectos desglosados de las Canalizaciones de Rules.





En esta convocatoria de la Plataforma se ha invitado a la alcaldesa de Motril, Dª Luisa Mª García Chamorro, quien ha compartido la preocupación por el actual estado de las playas, especialmente por las del municipio motrileño, y ha compartido la preocupación, también, por una obra como las canalizaciones de Rules, que afectan directamente a Motril y a sus agricultores.