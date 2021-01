74 propuestas de sanción en el primer día de cierre perimetral en Motril

Motril supera la tasa de 500 en el índice de incidencia de contagios por coronavirus, y en el primer día de cierre perimetral de la ciudad se han propuesto 74 sanciones, a pesar de avisar reiteradamente que se incrementarían los controles policiales, no sólo en el acceso a la ciudad, si no también en el transporte público e incluso por la calle. "Pues ni así". Hay gente irresponsable que no quiere cumplir las normas para frenar la expansión del virus que tanto daño nos está haciendo en todos los sentidos.

74 propuestas de sanciones en el primer día de cierre perimetral en Motril

Hablamos con la Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana de Motril, María Ángeles Escámez, que nos desglosa como se han repartido esas 74 denuncias, de las cuales el 85% han sido por movilidad, es decir, por saltarse el cierre perimetral y acudir a Motril sin causa justificada, tanto en transporte privado como en autobuses, taxis,... incluso a personas que andaban por la calle se les ha pedido la documentación.

El 13% se reparten entre las personas que no usaban la mascarilla y los establecimientos que cumplían lo establecido. En este apartado nos decía María Ángeles, que no es el momento de querer hacer el agosto, ya que las consecuencias pueden ser un futuro peor y llamaba a la solidaridad con el resto del sector que sí cumple las normas para frenar el avance del virus.

Y sólo el 2% de estas propuestas han sido a personas que no han respetado el toque de queda, que los días antes del cierre no tuvo ninguna denuncia por este hecho, sin embargo en cuanto se decretó el cierre perimetral han aumentado las sanciones. También se notó más movimiento en la noche de los terremotos en Granada, porque muchos padres decidieron ir a recoger a sus hijos a la capital y traérselos hasta Motril, ante el miedo a más movimientos intensos.

Dónde no se ha notado movimiento es en el acceso a las segundas residencias en la playa, quienes estaban no se han movido y no han llegado más propietarios de fuera.

"La Policía, como los sanitarios, están cansados de ver como hay gente irresponsable que nos ponen en peligro a todos", nos decía la titular de Seguridad Ciudadana. Y es que ya son muchos meses de trabajo intenso para seguir repitiendo este tipo de comportamiento.

"La situación es grave, la presión hospialaria es muy alta y la vacuna somos nosotros"

Se apela constantemente a la responsabilidad de todos, no solo a la juventud ni mucho menos. En Motril se prohibió el botellón desde hace tiempo y por supuesto no se va a consentir en ningún momento ni lugar.