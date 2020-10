La prioridad de los presupuestos de Motril en 2.021 es el apoyo a las familias

Nicolás Navarro, teniente de alcalde de Economía y Obras Públicas del Ayuntamiento de Motril nos habla a COPE de la elaboración de los Presupuestos Municipales para 2.021, que vienen elaborando desde el pasado mes de agosto.

Lo primero que se hace para este cometido es calcular los posibles ingresos para ese año, para luego empezar a distribuirlos por las distintas áreas municipales, con las que se están empezando a reunir ahora.

Los "números gordos", como nos decía Nicolás Navarro, se sacan viendo de dónde han llegado los ingresos del año anterior y como se está comportando este año en curso, haciendo media también de los ingresos de los últimos 3 o 4 años y en base a eso tener una previsión del montante que se va a tener en el Ayuntamiento. Esos ingresos llegan de los impuestos y tasas municipales, ingresos del Estado, de la Junta, por habitantes de instituciones municipales, licencias de obras,... todo esto tendrá múltiples correcciones.

En Motril este año en obras públicas y privadas ha sido bueno y las familias han sido sorprendidas por esta crisis en un buen momento económico. Se espera que lo mismo que la crisis ha llegado de golpe, también se supere rápidamente. Los ingresos de este 2.020 van bien. Se pusieron muchas facilidades para que los ciudadanos hicieran su aportación y a pesar de las modificaciones que se han hecho en el sector de la hostelería.

"Hay que trabajar con mucha precaución, incertidumbre no porque no se sepa lo que se va a hacer, si no porque no se sabe hasta el último momento lo que va a hacer la población", nos dice el Teniente de alcalde y de ahí que hay que preveer que lo que no se vaya a ingresar quitarlo del gasto corriente, por eso se llevan una serie de correcciones en el nuevo presupuesto, para que cuando se haga el balance al final del año no se genere deuda municipal.

El éxito de la gestión de la pandemia a sido gracias a la unanimidad en las decisiones del gobierno municipal

Ha habido que hacer modificaciones con motivo de la pandemia, pero no ha surgido ningún problema. "El éxito de la gestión de la pandemia a sido gracias a la unanimidad en las decisiones del gobierno municipal", según Nicolás, que nos pone de ejemplo como la partida de previsiones contaba para este año con 2.000 euros para la vacunación de la gripe y ya se llevan gastados más de 150.000 euros en mascarillas, geles hidroalcohóllicos,... en detrimento de otras partidas, por lo cual se va a incrementar esta partida.

Más apoyo social a las familias, dejar la deuda municipal a 0 y bajar impuestos

Las prioridades para este presupuesto serán dejar la deuda municipal a 0 euros, que este año, si todo sigue según lo previsto, se quedará en unos 3'5 millones de euros y así poder afrontar más inversiones y bajar los impuestos. Y por supuesto prestar todo el apoyo social a las familias motrileñas, donde la partida de emergencia social también se ha visto este año incrementada considerablemente. Será lo poco en lo que cambiará el presupuesto de 2.021. Además en este ayuntamiento se puede hacer poca política ya que el presupuesto están encorsetado porque de 58 millones de euros, 33 son de gasto de personal y para el gasto corriente queda muy poco.

El teniente de alcalde de economía, que también es médico de profesión, quiere lanzar un mensaje de optimismo para el 2.021, a pesar de que este otoño-invierno será duro, cuando lleguen las vacunas y se establezca ya una estabilidad, cree que la recuperación económica será rápida. También es absolutamente necesario que los 140.000 millones de euros que se espera que lleguen de Europa se inviertan en lo necesario y no se malgasten.