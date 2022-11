"Si pretenden llevarse el agua de Rules a provincias vecinas habrá guerra" nos dicen los regantes de Motril

Los agricultores de la Costa Tropical granadina están inquietos, ya no solo por la tremenda dificultad que están atravesando con la sequía que están sufriendo, sobre todo los campos de Almuñecar y La Herradura, sino también por la incertidumbre que flota en el aire ante las continuas declaraciones de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, insinuando que para solucionar problemas de regadíos, habría que hacer también algún trasvase de aguas entre cuencas, como se recoge en este comunicado de prensa:.

La consejera ha aprovechado el evento, en el que se daban cita empresarios de toda índole, para recalcar que “Andalucía es la primera interesada en que se acometa una política hídrica solidaria” porque si no se hace así, esta queda en clara desventaja económica y social con respecto a otros territorios en los que no hay tanta escasez como en el sur. En este sentido, Carmen Crespo ha insistido en que hay que aprovechar cualquier fuente hídrica y ha subrayado que “no podemos desdeñar ninguna de ellas”, haciendo alusión a la necesidad de de aprovechar los trasvases, así como las aguas regeneradas o la desalación".

Fernando, Moreno, presidente de la Comunidad General de Regantes del bajo Guadalfeo nos cuenta a COPE Motril, que eso no se puede hacer de ninguna de las maneras y que "quien nos puede calmar la inquietud es la señora consejera o el mismísimo presidente de la Junta, que nos dijo en el mes de marzo que estaban dispuestos a la Co-gobernanza de las canalizaciones de Rules. Sería el momento de ese espaldarazo, de venir a la costa, no con un comunicado de prensa, venir a la costa y sentarse tanto con los Regantes como con los miembros de la Plataforma y decirles, "tranquilos que esto no va a pasar", porque mientras no hagan esto, hay medios y empresas en general, tanto del lado de Málaga, como del lado de Almería, porque lo veo yo ya en medios digitales casi a diario, reclamando agua de Rules como si les perteneciera agua de Rules. Aquí no le pertenece agua a nadie. Estamos en una cuenca y mientras esa cuenca no esté servida, quien plantee llevarse agua a otro sitio, pues es crear una guerra, porque el agua lo único que puede llevar esa una guerra entre provincias", afirmaba.

A raíz de estos comentarios Fernando Moreno también nos adelanta que "la Comunidad General de Regantes no va a firmar ningún convenio de financiación en el que no se vea que se hacen todas las obras de Beznar-Rules, porque si solo nos piensan tapar la boca con el nueve y el tres (se refiere a los desglosados para las canalizaciones) para pretender llevarse el agua de aquí, pues no sé dónde podemos acabar. Así que se lo pido a los partidos políticos de esta zona y a los de la provincia de Granada, que son nuestros representantes, que vinieron a pedirnos el voto y volverán a pedírnoslo el año que viene, Que den la cara por nosotros “, soclicita.

También recuerda el presidente de los Regantes, que la Unión Europea deja muy claro cómo hay que actuar entre cuencas, "la ley de agua europea lo dice bien claro, que hay que usar todos los medios y todos los recursos propios de la cuenca antes de hacer uso de intra-cuencas. Así que nuestros gestores y nuestros gobernantes que se coman el coco, que se coman el tarro, que hay mucha agua en el mar y se pueden hacer desaladoras y se pueden hacer miles de cosas y le den solución a cada provincia, que gestionen cada provincia".

Pues la invitación está hecha a la junta de Andalucía por parte de los Regantes de la Costa Tropical, que vengan y expliquen qué es lo que está pasando para calmar los ánimos y no crear incertidumbres innecesarias.