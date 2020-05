El Presidente de la Junta de Andalucía visita la Costa Tropical y se compromete a fortalecerla y mejorarla

Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la reactivación de la economía en la comunidad y las máximas garantías sanitarias deben ir de la mano con el objetivo de hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus Covid-19, “si no es así –ha apuntado–, vamos a entrar en un agujero que va a ser muy difícil de salir”. Por eso, ha insistido en la “obligación” de empezar, poco a poco, a abrir negocios y empresas; eso sí, cumpliendo las normas de distanciamiento social y de higiene personal y con el total compromiso individual y colectivo de la sociedad andaluza.

Asimismo, por parte del Gobierno andaluz, tal y como ha afirmado, se van a poner todos los medios para contener posibles brotes y garantizar la asistencia sanitaria. Lo ha dicho en la localidad granadina de Motril durante una visita a su Ayuntamiento.

Allí se ha reunido con la alcaldesa, Luis García Chamorro; el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón; el presidente de la Asociación de Hostelería (Adehos), Juan García, y el presidente de la Asociación de Empresarios (Aecost), Jerónimo Salcedo, para conocer con detalle la problemática de esta zona y estudiar la respuesta más adecuada que se pueda dar juntos. A todos ellos ha manifestado el apoyo y el compromiso del Gobierno de Andalucía con la Costa Tropical y con Motril, y les ha trasladado que su Ejecutivo no va a parar hasta recuperar la pujanza, el futuro y la excelente imagen turística de esta tierra.

En este sentido, ha pedido al Gobierno de España “mesura y sentido común” a la hora de hablar del turismo andaluz. “Son muchas las familias que viven de este sector en Andalucía, trabajando 12 y 14 horas al día para sacar adelante sus negocios, y están detrás de marcas muy dignas, como la Costa Tropical o la Costa del Sol, que se han cimentado con esfuerzo y compromiso durante muchos años y merecen la máxima admiración y respeto de todos los poderes públicos, incluido el Gobierno de la Nación”, ha declarado.

Por otro lado, Moreno ha aclarado que a día de hoy no existe ningún dato objetivo que lleve al Ministerio de Sanidad a continuar prorrogando la fase 0 en las provincias de Granada y Málaga. Así, ha instado a Sanidad a no hacer esperar más a autónomos y empresas “que necesitan cuanto antes activar sus negocios. Llevan meses con ingresos cero, lo que significa, prácticamente, una situación de deuda, ruina y quebranto, no sólo de la economía sino también de su propia salud”.

Precisamente, donde hoy se encontraba el presidente andaluz, en el distrito sanitario de la Costa Tropical, se ha registrado esta última semana la menor incidencia de coronavirus en toda Andalucía, por lo tanto, ha añadido, “es una de las zonas más seguras, desde el punto de vista de contagios, de nuestra tierra”. Una cuestión, según expresado, que se debe al trabajo eficiente que se ha hecho por parte de todos, de las instituciones públicas y de los propios ciudadanos. En esta línea, ha puesto en valor el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos, como el de Motril, para impulsar la recuperación en sus municipios y ha ensalzado la diligencia de los sectores económicos motrileños, que están haciendo grandes sacrificios para adaptarse a los escenarios que se están presentando.

Al hilo de esto último, Moreno ha anunciado que solicitará la reapertura de las playas andaluzas al inicio de la fase 2 de desconfinamiento, como muy tarde, al ser uno de los grandes reclamos en materia turística que tiene la comunidad. “Estamos en disposición de trabajar conjuntamente y cooperar con el Gobierno de la Nación en todos los informes que necesiten para que vean que las garantía que establecemos desde la Junta de Andalucía y los ayuntamientos son sensatas y viables”.

En relación a la Costa Tropical, ha aseverado que el compromiso del Gobierno de Andalucía con esta zona es fortalecer todavía más este destino turístico, mejorarlo y dotarlo de infraestructuras que beneficien su progreso y bienestar.

Así, ha expuesto que van a poner en marcha una campaña de promoción turística “muy potente” para Andalucía y también para la Costa Tropical, en cooperación con todas las instituciones. Por último, Moreno ha abogado por salir “unidos” de esta crisis, sumando esfuerzos desde todas las instituciones públicas; empleando el sentido común en las decisiones que se tomen, que se harán siempre contando con los sectores afectados en dichas decisiones y, además, alejando del horizonte cualquier posible subida de impuestos, “no estamos para asfixiar más a los empresarios y empleadores”, ha concluido.

Por otra parte la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha agradecido la visita y el apoyo y compromiso del Presidente de la Junta una vez más con Motril.