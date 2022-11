El Presidente del Puerto de Motril agradece que el PSOE apoye el tren en Europa aunque sea en el último minuto

Hablamos con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril José García Fuentes, sobre la presentación en el último día de plazo ampliado de una enmienda del grupo socialista en el Parlamento Europeo, para incluir en la Red Global Ferroviaria Europea el tren Granada-Puerto de Motril.

Una enmienda que el propio Puerto ya presentó en el pasado mes de mayo y que también ha presentado el Partido Popular, Ciudadanos y la propia Junta de Andalucía.

Es bueno que el Partido Socialista también se haya unido a este enmienda, aunque sea en el último día del plazo que se amplió para esta presentación de enmiendas, porque eso supondrá que cuando se vote también la apoyarán, pero lo fundamental ahora mismo es que el Gobierno de España es quien tiene que apoyar este proyecto y con las últimas declaraciones, en las dos últimas visitas a Granada, de el secretario de Estado de infraestructuras Xavier Flores, no se desprende que esté en esta línea. Esperemos que cambien de opinión porque los argumentos que se han esgrimido para no apoyar este proyecto del tren entre Granada y Motril son absolutamente insuficientes he incluso en algunas manifestaciones no tienen sentido alguno. Próximamente se mantendrá una reunión con el y volver a explicarle el proyecto.

Todo ello nos lo explica José García Fuentes, quien “ yo creo que hay un doble lenguaje. El que el PSOE lo haya incluido en las enmiendas en el último día de presentación, el plazo se había alargado Y la han presentado en el último día que concluía hoy. A pesar de eso yo creo que es importante, porque desde la coherencia, si tú presentas una enmienda, luego cuando haya que votarla en el parlamento la tendrás que votar favorablemente, como no puede ser de otra manera, si no lógicamente no tendría mucho sentido común. Eso es importante y luego habrá tiempo porque el gobierno tiene que apoyarlo en el consejo y espero que recapacite y al final se apoye esta línea tan necesaria para la provincia de Granada y que tanto estamos reclamando los granadinos, no solo el puerto, sino toda la sociedad granadina que la está apoyando también. Es una buena noticia para el trabajo que estamos haciendo todos" concluye.