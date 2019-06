El presidente de AECOST solicita a la alcaldesa “ir de la mano” en la lucha por el crecimiento de Motril

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST), Jerónimo Salcedo, ha mantenido este martes una reunión con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y con varios miembros del equipo de gobierno para hacerle llegar la disposición del sector empresarial para colaborar en cualquier proyecto para el desarrollo de Motril y de toda la Costa Tropical así como para pedirle un esfuerzo en la lucha para cubrir las necesidades de la ciudad.

Durante la reunión, en la que ambas partes se han comprometido en ir de la mano en la búsqueda de estrategias de desarrollo económico y creación de empleo, han coincidido en que “hay que pensar y actuar para buscar soluciones a las carencias que sufre la ciudad”, tal y como ha apostillado la alcaldesa, Luisa García Chamorro.

Salcedo ha recordado los grandes proyectos que Motril y el resto de la Costa lleva años esperando, como las canalizaciones de la Presa de Rules o la Subestación Eléctrica y, en este sentido, ha pedido al nuevo equipo de gobierno municipal que “anteponga las necesidades de Motril a cualquier sigla política”. Asimismo, el presidente de los empresarios ha explicado que la Fiscalidad es uno de los grandes yugos del sector y “aunque depende del Gobierno Central esperamos tener un aliado en la lucha por nuestras necesidades”.

El despegue de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el Polígono Industrial del Puerto (PUE-1) ha sido otro de los temas tratados durante la reunión y

Salcedo ha logrado el compromiso de la primer edil motrileña de hablar con la consejera de Infraestructuras, Marifrán Carazo, al respecto para su inclusión en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía.

García Chamorro ha explicado las primeras medidas que desde su llegada a la alcaldía se están tomando tales como el estudio para la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de manera que se pueda compensar la revalorización catastral o la limpieza de los polígonos industriales para la que ha pedido a AECOST colaboración en una campaña de concienciación que se va a comenzar en los próximos días entre el empresariado situado en los polígonos de la ciudad.

Concejalía de Desarrollo Urbanístico del Litoral

El portavoz de Ciudadanos y concejal en el Ayuntamiento de Motril, José Lemos, quien también ha estado presente en la reunión, ha explicado al presidente de AECOST las propuestas para el desarrollo turístico y del litoral motrileño.

Los dirigentes municipales han explicado, en este sentido, que Lemos se hará cargo de la concejalía de Desarrollo Urbanístico del Litoral, de nueva creación y segregada de Urbanismo. La limpieza, no sólo en los barrios sino también en centro de la ciudad como punto neurálgico y, por supuesto, en las playas, es “fundamental” para dar una imagen de “ciudad cuidada y bonita” que atraiga no sólo a más turistas sino que guste también a los motrileños.

“El dinero que haya en las Arcas Municipales debe invertirse en el crecimiento de la ciudad”, ha incidido Salcedo pidiendo al gobierno entrante que invierta y ayude en el movimiento de la economía.

Para concluir, ambas partes han hablado de la posibilidad de recuperar la Semana Verde para, no sólo incentivar la agricultura como uno de los principales motores económicos de Motril sino para situar a la ciudad como referente en todo el país, también a nivel turístico. “Es un proyecto muy ambicioso, que necesita mucho trabajo y que hay que reconvertir para traerlo hasta nuestro tiempo pero no lo dejaremos en el olvido y ambas partes buscaremos una fórmula para sacarlo adelante en un futuro no muy lejano”, ha concluido el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Jerónimo Salcedo.