MÁS COSTA TROPICAL presenta su primera ejecutiva comarcal

En la mañana de este jueves 21 de marzo ha nacido públicamente la primera ejecutiva comarcal de la formación política MÁS COSTA TROPICAL, en la que se engloban miembros de las agrupaciones locales de Motril, Almuñécar, Salobreña y Torrenueva Costa.

Luis Aragón (Más Almuñécar), flamante nuevo Secretario General de MÁS COSTA TROPICAL, indicaba que ha comenzado a rodar la formación política “teniendo como límite de actuación el ámbito provincial, y luchando siempre como partido por los intereses que unen a los diferentes municipios costeros, de manera que pongamos en valor los sectores económicos que sustentan el mercado laboral de la costa, y por supuesto, unidos en la reivindicación de la ejecución de las infraestructuras que tienen estancada la comarca”.

Aragón matizaba que MÁS COSTA TROPICAL “nace con una filosofía integradora y municipalista, y a cada paso que damos, observamos que este partido es la gran oportunidad de futuro para cada municipio, pero al mismo tiempo, para trabajar y luchar por el conjunto de la comarca, pues estamos defraudados por los reiterados incumplimientos de los partidos nacionales, que hasta ahora, no han sido capaces de defender los intereses que demanda el sur de la provincia granadina” y añadía “el perfil de nuestros candidatos se caracteriza por la cercanía con la gente, por trabaja codo a codo con los ciudadanos, cualidades que han servido para constituir esta nueva ejecutiva comarcal con un consenso absoluto, sin discrepancias y con máxima unidad; de hecho, en las próximas semanas se unirán más municipios a este ilusionante proyecto, con nuevas agrupaciones que concurrirán a los comicios municipales de mayo”.

Antonio Escámez (Más Motril), responsable de la Secretaría de Organización de MÁS COSTA TROPICAL, subrayaba que hoy es un día muy importante en la política de la costa, y se mostraba tajante a la hora de posicionar al partido en el conjunto comarcal, pensando en la primera cita electoral que abordarán el próximo 26 de mayo, “las agrupaciones de Motril, Almuñécar, Salobreña y Torrenueva Costa vamos a estar gobernando en nuestros respectivos municipios dentro de tres meses, porque palpo y veo ilusión, ganas y trabajo de una forma impresionante”. Escámez aventuraba,

“vamos a estar gobernando también en la Mancomunidad, para que todos los pueblos que la engloban vean cubiertas sus necesidades y sientan que están verdaderamente defendidos, persiguiendo un objetivo común que sitúe a la comarca en el lugar de prosperidad y riqueza que nos merecemos”.

MÁS COSTA TROPICAL “solo pelea por nuestra tierra, nada más” y por ello “reivindicamos una infraestructura básica como las conducciones de Rules, los espigones en nuestras playas, el desarrollo íntegro del puerto, etc.; y podemos alzar la voz porque el magnífico equipo que hemos confeccionado no se debe a nadie, más que a nuestros ciudadanos, que son quienes saben realmente lo que esta comarca necesita, por ello queremos ‘Más’ para nuestra tierra y nuestra gente”, matizaba Antonio Escámez.

Juan Collado (Más Salobreña) explicaba la transición vivida desde el desaparecido PA hasta llegar a MÁS COSTA TROPICAL, “decidimos, tras diferentes reuniones, que nuestro camino debía ir por la defensa de la autonomía local, por la lucha contra los agravios cometidos con la comarca de la costa granadina, y por la demanda de las infraestructuras no ejecutadas, y tantas veces prometidas. Decidimos centrar nuestro esfuerzo en un único partido político de ámbito comarcal, que no se dispersara en asuntos que no fuesen la defensa de los intereses que nos unían en nuestro propio territorio, no olvidando que hemos sido, somos y seremos siempre andalucistas, andaluces y enamorados de lo andaluz. Ese es el motivo de mantener la ‘A’ en nuestro logotipo, para no olvidar nunca nuestro pasado y nuestro sentimiento andalucista”.

Antonio Jiménez (Más Torrenueva Costa), daba a conocer que decidió unirse al proyecto de MÁS COSTA TROPICAL “porque al ser un ayuntamiento de reciente creación, tenemos muchas carencias, que podemos solventar si estamos unidos en el conjunto comarcal, reivindicando las infraestructuras de las que dependemos para poder crecer, sin embargo y hasta ahora, las administraciones supramunicipales dirigidas por partidos nacionales nos han olvidado dejando que nos estanquemos. La unión de todos nosotros hará posible que salgamos de esta nefasta situación y levantemos cabeza”. Por lo tanto, el partido MÁS COSTA TROPICAL nace con la vocación de poder luchar por los intereses y necesidades de la comarca costera, abogando por la defensa de la autonomía local y por la toma conjunta de decisiones en los temas que son de interés general en el sur provincial.

Ejecutiva Comarcal MÁS COSTA TROPICAL

Secretaría General: Luis Aragón Olivares

Vicesecretario: Juan A. Collado Flores

Secretaría de Organización: Antonio Escámez Rodríguez

Secretaría de Administración: Víctor Moreno Alaminos

Secretaría de Participación Social: Judith Luque Callejón

Secretaría de Relaciones Institucionales: Andrea Collado Gómez

Secretaría de Acción Electoral: María Amelia Díaz Guerrero

Secretaría de Formación: María Ángeles Escámez Rodríguez

Secretaría de Política Municipal: Miguel Ángel Muñoz Pino