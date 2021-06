Se presenta en Motril el espectáculo "Javi Mota 20", con su single "A la Española"

El nombre de Javi Mota no pasa desapercibido en Motril, ya que este artista motrileño lleva 20 años dedicado a la música con mucho talento y además de en sus canciones, colabora en todo el proyecto: baile, vestuario, puesta en escena... “Empecé con los 13-14 años y mi primer proyecto más profesional y más mediático fue con el grupo " Gypsy Teens " que lo hicimos con la discográfica Universal Music y participando en el programa juvenil en antena tres el "Club Mega Tricks", me fui a Madrid a vivir y ya han pasado 20 años pisando escenarios de todo el mundo. Algo que teníamos pensado celebrarlo el año pasado con la gira que se llama 'Yo soy Mota 20', pero todo se tuvo que posponer y este año se retoma presentando el súper proyecto internacional que este año me ha venido como un regalo, que ha sido 'A la Española'". Nos cuenta Javi que dice que "Fue salir del confinamiento por la puerta grande, me llamaron de Albania para participar en un festival, muy similar a Eurovisión. Yo tenía el proyecto de 'A la española' hecho, lo presenté y les gustó mucho y de repente me tuve que ir a Albania, estar allí varias semanas concursando en este programa y ver cómo pasaba fase tres fase hasta llegar a la final, donde he quedado en los últimos en los cinco primeros países finalistas, para mi ha sido uno de los proyectos a nivel profesional que mejor me ha sentado. No solamente llevado el nombre de Motril por todo el mundo sino que también España ha quedado en un buen puesto en un festival internacional”.





Javi Mota representó a España en el festival internacional “KENGA MAGJIKE 2021” considerado como el mayor evento musical en Albania y conocido popularmente como el Eurovisión Albanés que se celebró en la cuidad de Tirana el pasado mes de mayo. “A la Española “fue una de las canciones favoritas por el público albanés, llegando a posicionarse entre los cinco finalistas internacionales y haciendo una gala final de lo más espectacular junto a sus bailarines.

Durante las semanas del festival pudimos ver a Mota en numerosos medios importantes del país. Además de las tres galas de la cadena KLAN TV, la MTV albanesa, semanalmente publicaba videos de nuestro artista español. Visitó, “RUDINA”,uno de los magazines de tarde más populareshorasantes de la final y, a pesar del idioma, su canción “A la Española” sonaba en KLAN RADIO y RTV21 RADIO.

La prestigiosa cadena albanesa KLAN TV puso los ojos en Mota para hacerlo partícipe en este formato musical a gran escala que emitía todos los domingos, las distintas actuaciones de los artistas internacionales que participan en este macro espectáculo televisivo, 27 países formaron parte de esta aventura,compitiendo unas 40 canciones en 10 galas iniciales, 1 semifinal y la esperada gran Final. Siendo Mota el único representante español.

Este nuevo tema es la actual apuesta musical del Motrileño, celebrando sus 20 años encima del escenario, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Mezcla de sonidos pop con raíces aflamencadas hacen de este tema un sonido muy de nuestra tierra. La canción “A LA ESPAÑOLA “está compuesta por Javi Mota y por dos autores más; el talentoso artista internacional Fran Razano y Antonio Razano. La producción musical corre a cargo de Antonio Razano y Matías frías. El actor y director Miguel Ángel Olivares dirige y produce de la mano de su productora Gado Producciones, el nuevo videoclip de Mota; rodado, una vez más, íntegramente en su Motril natal, usando localizaciones tan dispares y diferentes como la Iglesia del Carmen, la Fábrica del Pilar o la mítica calle portugueses. El videoclip ya lo podemos ver en YouTube. Actualmente se encuentra centrado en la promoción de este nuevo single y preparando nuevo material de cara a próximos meses

Javi Mota nos cuenta que parece que todo estaba programado porque hoy sale el videoclip del Single 'A la española' y mañana el concierto en Motril. Siempre con Motril presente en sus trabajos como podemos comprobar en el video oficial.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, indicaba que este espectáculo “es una satisfacción para todos, porque somos conocedores del esfuerzo que has empleado, y a fondo, durante toda tu vida”. El edil animó a todos los motrileños y motrileñas “a que den apoyo, cariño y calor a un artista que merece todos nuestros respetos y admiración por una trayectoria admirable y ejemplar”. Para Muñoz Pino, “hay que seguir mostrando nuestro respaldo y apoyo al sector de la cultura y, sobre todo, cuando tienen nombres propios que además de ser muy conocidos son parte de nuestra ciudad”.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Calderón de 10 a 13 y de 18 a 20 horas, al igual que en el CDT una hora antes en la taquilla.

El espectáculo tendrá distintos bloques donde tendrán cabida diferentes momentos y estilos, pero donde el cantante dará lo mejor de si en una noche que promete ser inolvidable. Por supuesto se interpretará la canción "Veinte" que Javi Mota dedica a su amiga María Teresa, en el vigésimo aniversario de su desaparición.