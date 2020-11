Preocupación ante el posible aumento de contagios en la residencia de San Luís de Motril

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro nos cuenta a COPE que están muy preocupados por el brote de coronavirus que ha surgido en la Residencia Municipal de Mayores de San Luís. A la espera del resultado de las últimas PCR realizadas, se teme que aumenten los positivos. Se ha actuado con total celeridad y se ha pedido a la Delegación de Salud que se medicalice la residencia para prevenir futuras situaciones comprometidas. Se ha desinfectado los alredores y las zonas comunes internas. También nos contaba la alcaldesa que el resto de residencias se han ofrecido a prestar la ayuda que sea necesaria y es que es un 20% de mayores los afectados de unn total de 43 residentes.

Luisa también nos hablaba de los controles realizados durante el fin de semana que en general ha sido tranquilo, se han puesto algunas sanciones por intentar entrar en Motril sin justificación y por no llevar mascarilla. También a un bar por pasarse de la hora del toque de queda.

Otros asuntos que hemos tratado con la alcaldesa es la suspensión del último pleno municipal, ya que el salón de plenos no es adecuado para este tipo de celebraciones y por ello a partir de ahora serán telemáticos.

"El borrador de Presupuestos Generales del Estado es un jarro de agua fría", dice Luisa, porque no aparecen partidas presupuestarias ni para las canalizaciones de Rules ni para las protecciones del litoral. Lo que si aparece es una partida presupuestaria para trasvase de arenas en la playa, "por ahí no vamos a pasar" comenta la alcaldesa, algo que ratifica que no piensan acometer la construcción de espigones.

El Ayuntamiento de Motril, como municipio afectado, recurrirá en cuanto se aprueben estos presupuestos inicialmente.