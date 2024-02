La Policía Nacional y la Guardia Civil se sienten despreciados por el Gobierno y se movilizan

"La profesión está al borde del colapso", así se manifiesta en los micrófonos de COPE Motril, César Calín Morillas, Secretario General del Sindicato Unificado de Policía, SUP, de Granada.

Con él comentamos el último "desprecio" del Gobierno español con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al rechazar esta semana en sede europea, que sean declaradas profesiones de riesgo, como ya sucede con la Policía Local, Policía Autonómica y otras muchas profesiones "llevamos muchísimos años denunciando esta situación. Por desgracia, ha tenido que suceder el asesinato de estos dos compañeros de la Guardia Civil, para que volviese a salir a la palestra, pero lo que no podíamos imaginar es que ayer el gobierno se descolgase en Europa con no reconocer a Policia Nacional y Guardia Civil profesión de riesgo, no sé, a lo mejor pensarán que somos comerciales o visitadores médicos, no sé por qué a día de hoy no nos han conocido como profesión de riesgo. A quien en este país cuida y se mima es a las policías locales, se cuida y se mima a las policías autonómicas, ambas profesiones reconocidas como profesión de riesgo, se cuida los artistas, a los actores que son reconocidos como profesión de riesgo, los tripulantes de cabina, los conductores de tren, que son conocidos como profesión de riesgos, bomberos, etc.… y, en cambio, Policía y Guardia Civil no debemos ser lo suficientemente buenos como para que nos reconozcan como profesión de riesgo. Esto era la puntilla que nos faltaba, que en el día de ayer el partido socialista y el gobierno apoyasen no continuar con los trámites para que nos declarasen profesión de riesgo” nos dice César.



También le preguntamos si esto puede ser una cuestión económica y nos dice que "no solo cuestión económica, es que es cuestión de quien lo presenta y por qué lo presenta, en este caso lo presenta un partido político y para poder colgarse ellos la medalla , probablemente, por eso han dicho que no se tramite y esto nos perjudica a nosotros en nuestra seguridad jurídica. No entendemos como un partido y un gobierno que se tilda de progresista, atenta contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad a la hora de desarrollar nuestras funciones, porque con esto, lo único que estamos solicitando es que nos den los medios, y que se nos proteja, como a otros colectivos, como policía local y policía autonómica y sistemáticamente se nos dice que no. No lo podemos entender. De hecho, llevamos muchísimos años con esta iniciativa y lo que menos me podía esperar es que después de lo que ha ocurrido, votasen enn contra, o sea, el desprecio que están demostrando hacia nosotros y hacia nuestras familias. ¡Es increíble!”.

Equiparación Salarial



Con Cesar Calín Morillas también comentamos otros asuntos que no son atendidos por el gobierno, incluso que se aprueban y luego no se cumplen como la equiparación salarial, "de hecho, hubo una sentencia judicial, de hace tres o cuatro meses, que obligaba al gobierno a cumplir el acuerdo que el propio gobierno firmó y que incumplieron, el ministro nos prometió que no lo iba a recurrir y mira por dónde, cuando faltaban cinco días para que la sentencia fuese firme, la ha recurrido. Con lo cual otro nuevo engaño más por parte de este gobierno”, nos recuerda César.

CATE del Puerto de Motril



Por otra parte, también faltan efectivos policiales en la provincia de Granada y recordamos que puede ser la causa por la que no se ponga en marcha en Centro de Atención Temporal de Inmigrantes, CATE, en el Puerto de Motril, "esto parece la historia interminable. Llevan años prometiendo que la infraestructura iba a entrar en servicio y no es así. No sabemos cuál es el motivo. Cada tres o cuatro meses dan una excusa distinta, primero es que no estaba las conexiones hechas, después que faltaba dar de alta la luz, que si los servicios básicos, después que si hay que amueblarlo, y poco a poco conforme van pasando los meses nos encontramos con una excusa nueva. Nosotros nos tememos que puede ser debido a que si se cierra el CATE antiguo, que no cumple con los derechos mínimos para que los compañeros puedan trabajar ahí de una manera digna, se cierra y se abre el nuevo, el nuevo tenga que dotarse de un número de funcionarios fijo, y debido a la falta de personal que hay en Granada, Motril y Baza, de compañeros de Policía Nacional, no den el paso para abrirlo por qué no entendemos cuál es el motivo si no es ese“.





Movilizaciones



Ante todo esto llegan movilizaciones ya previstas para este mismo viernes día 16 "tenemos una concentración en todas las subdelegaciones del Gobierno del país, por la plataforma en la que estamos Policía Nacional y Guardia civil, para denunciar y exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos y estamos organizando también para el mes que viene una gran manifestación en Madrid y estamos valorando otras medidas de presión, que como ya comento, la situación es insostenible, no es solo un problema económico, sino de dignidad hacia los guardias civiles y de dignidad hacia los policías nacionales, que tenemos que estar jugándonos la vida contra todos estos delincuentes, narcotraficantes, pederastas, etc. etc. y vemos que el reconocimiento mínimo que tenemos que tener por parte de este gobierno es 0. Ni en medios económicos, ni en medios retributivos, ni absolutamente nada", concluye el secretario General del SUP de Granada.

Vídeo

Ven y apóyanos en cada Delegación y Subdelegación del Gobierno este viernes 16/2 a las 12:00 (11 en Canarias)

Nos concentramos la @PlataformaPNyGC para exigir que a la #GuardiaCivil y a la #PolicíaNacional se nos dé lo que es de justicia?? #ProfesionDeRiesgo… pic.twitter.com/XcEWg9Hi4j — SUP (@Sup_Policia) February 15, 2024