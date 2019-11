La Policía Local de Salobreña cuenta desde hoy con una nueva agente... canina

El departamento de comunicación del Ayto. de Salobreña nos explica que Linda, una perra de raza pastor alemán, se une desde hoy a la plantilla de la Policía Local de Salobreña. El cuerpo de seguridad municipal incorpora así una Unidad Canina de Intervención y Detección (U.C.I.D) que se encargará, principalmente, de las labores de prevención de consumo de drogas y controles de tráfico de sustancias, seguridad de edificios públicos o en las zonas de afluencia masiva, entre otras labores.

Esta nueva agente ha sido presentada junto a su instructor, un agente de la Policía Local de la Villa que cuenta con formación como guía e instructor canino y que es, además, propietario del can. Cabe destacar, en este sentido, que en el caso de que Linda no se encuentre en disposición de prestar servicio el municipio, otro perro con la misma instrucción lo hará en su lugar para que el servicio no deje de funcionar.

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha dado la bienvenida a Linda, la agente K9, que se suma a la plantilla para hacer también labores desde el punto de vista didáctico alertando a los jóvenes sobre el problema que supone el consumo de droga.

Rufino ha apuntado que con esta medida se pretende también cambiar el enfoque de la percepción que se tiene de la Policía Local para que la ciudadanía vea el cuerpo con cercanía, lo sienta como propio y que vea que no sólo está para corregir sino para ayudar y prevenir.

Para concluir, la primer edil de la Villa ha explicado que entre las labores de Linda estará la de encontrar sustancias estupefacientes, haciendo batidas en los alrededores de los centros escolares y en las zonas más conflictivas del municipio. Se está trabajando, asimismo, para que se puedan hacer exhibiciones para dar a conocer la labor de las unidades caninas que trabajan con los cuerpos de seguridad.

MARCAJE LAPA

Entre las principales habilidades ‘policiales’ de Linda, que tiene 4 años, se encuentra el ‘Marcaje Lapa’; es decir, el marcaje y detección de sustancias de manera pasiva, marcando con su nariz, con las patas o la cabeza el lugar donde se encuentra. Con este tipo de marca, se evita ocasionar cualquier daño a personas, vehículos o viviendas en la búsqueda y detección de sustancias por parte de la Policía.

Prudencio Rubio, agente propietario e instructor de la perra policía, ha agradecido al Ayuntamiento su apuesta para poner en marcha esta unidad y espera que con ella se ayude a acabar con el consumo de droga al menos en alrededores de colegios, parques y zonas públicas así como a educar a los jóvenes en lo perjudicial que es el consumo para su futuro. “El consumo en la actualidad es brutal, comienzan por marihuana o hachís que sirven de puente para consumir sustancias más duras”, ha concluido el agente.

NUEVOS AGENTES PARA LA POLÍCÍA LOCAL

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, ha adelantado durante la presentación de la U.C.I.D que para el próximo mes se incorporarán al cuerpo de Policía Local cuatro nuevos agentes que vendrán a solventar las carencias de personal que sufre el cuerpo. Llegarán en comisión de servicio tres de ellos y uno en permuta.

“Llevamos bastante tiempo con deficiencias de efectivos, están trabajando muchas horas para sacar el trabajo adelante y eso el cuerpo lo acaba notando”, ha agregado Rufino

quien ha querido agradecer el esfuerzo a los efectivos del cuerpo por su labor y esfuerzo en todo este tiempo