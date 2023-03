La Policía Local de Motril cobrará en este mes de marzo todos los atrasos que se les debe por horas extras

Repasamos la actualidad de Motril con la alcaldesa Luisa García Chamorro, quien nos habla entre otros asuntos de la Junta Local de Seguridad Ciudadana que se ha celebrado, siempre previo a la Semana Santa, para coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo a la hora de la celebración de las procesiones y con el consiguiente refuerzo que hay que hacer en la ciudad en esas fechas.

También le preguntamos sobre la protesta que ha iniciado la Policía Local y los Bomberos de Motril de no realizar servicios extraordinarios a partir de ahora, hasta que se les pague las horas extras que se deben desde el año pasado y se mejore sus condiciones como se acordó. Nos dice la alcaldesa que en la nómina de este mes de marzo, la Policía Local recibirá todos los retrasos de esas horas extraordinarias que se les deben: "Estamos en ello. Hay un problema que es lo que ellos achacan fundamentalmente y es que no se les han pagado los servicios extraordinarios que realizaron el pasado año y llevan razón y cuando llevan razón la tienen,. Ayer mismo se han dado instrucciones para que la nómina de este mes se les pague todos los servicios extraordinarios que realizaron no solo la Semana Santa del pasado año, sino todos los servicios extraordinarios que han venido realizando en los últimos meses, y que si es cierto y hay que reconocerlo, que se les debía unos 50.000 € y ya se han dado instrucciones para que se les abonen en esta nómina. Así que el día 28, que es normalmente cuando se cobra la nómina por los trabajadores del Ayuntamiento de Motril nos ponemos al día con la Policía Local", nos comenta la alcaldesa.



También nos dice Luisa que "yo lo que espero es que si ese es el escollo que han alegado para no hacer esos servicios extraordinarios, espero que podamos celebrar una Semana Santa tranquila, ya que conlleva un espaldarazo económico para muchos sectores y para la economía local, que bastante malo llevan pasando estos últimos años con la pandemia. Estamos hablando del sector del comercio, de la hostelería y esperemos que en la asamblea que va a celebrar la policía local, las cosas vuelvan a su normalidad, aunque hay otros temas que habrá que seguir negociando“.



Sobre la equiparación salarial le preguntábamos a la alcaldesa y nos decía que "nosotros seguimos con la misma oferta que hemos hecho. Nosotros negociamos con la ley encima de la mesa. Ellos piden y lo entendemos, es justo. Ahora con la reducción de la jornada a 35 horas, hay que aplicarle a ellos, tanto a Bomberos como a Policía, un nuevo factor que se llama factor de solapamiento, pero que tiene una tramitación administrativa que no nos podemos saltar, que no se puede saltar ni la alcaldesa. Nosotros la intención que tenemos es llevar eso al pleno de este mes también, la creación del nuevo factor de solapamiento y continuar con la tramitación administrativa y cuando la ley permita aplicarlo se aplicará, pero de momento aprobarlo. Otra demanda que también entendemos que es absolutamente justa" nos dice la Alcaldesa que espera que con estas acciones y "por el bien de la ciudad de Motril, tengamos una muy buena semana santa".

Con la alcaldesa tamién hemos repasado otros asuntos como la visita del Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que además de participar en el nombramiento de la plaza "Abogado Miguel Rojas Martín-Moré" delante del Palacio de Justicia de Motril, se desplazó a la ELA de Carchuna y Calahonda, para corroborar que la Junta de Andalucía está totalmente de acuerdo en que Carchuna y Calahonda sea independiente de Motril.

Otros asuntos que tratamos con Luisa son las reivindicaciones al Gobierno de España para que incluya el Ferrocarril con Granada en la revisión que ahora lleva a cabo la Unión Europea y sobre lo que se ha hablado en el Puerto de Motril con Cámara de Comercio, AECOST y el Partido Popular.

Repasamos las obras de la Plaza del Tranvía, donde se han quitado unos árboles, cuyas raíces estaban rompiendo incluso el saneamiento de la zona, que ahora también van a arreglar y se sustituirán por otros menos dañinos.









Y un llamamiento, a visitar el Jardín de Cactus y Suculentas en el Parque de los Pueblos de América, qe el próximo 26 de marzo realizará unas jornadas de puertas abiertas con interesantes charlas de especialistas.