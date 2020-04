Hemos hablado con el director del Hotel Playa Granada Club Resort, Alex Valera, sobre las medidas anunciadas por el gobierno para abrir los hoteles en las próximas semanas. Unas medidas que en general en todo el sector no han sido bien recibidas ya que no se ajustan a la realidad de estas instalaciones, muy costosas de mantener abiertas para no tener clientela.

Habrá que esperar si se hacen algunas modificaciones en estos criterios para tomar una decisión en firme de abrir las puertas. Por ahora no hay fecha de apertura, pero si son muchos los clientes que llaman interesándose por las opciones de este verano y haciendo incluso reservas de cara al mes de septiembre y octubre. El hotel ha tenido a bien el flexibilizar mucho las cancelaciones para esas fechas.

Este hotel cuenta con 80.000 metros cuadrados de parcela y sus instalaciones son muy espaciosas en zonas comunes, restaurantes, salones, piscina, jardines,… con lo que las medidas de seguridad se podrán adaptar sin ningún problema.

Lo que no tiene sentido es abrir unas instalaciones de estas carácterísticas, sobre todo enfocadas a vacaciones de sol y playa, cuando no se puede viajar de una provincia a otra y no se puede hacer uso de las zonas comunes.

https://www.playagranadaclubresort.com/