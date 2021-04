La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical insiste en hablar de Rules con el ministro Planas

Comunica AECOST que los integrantes de la Plataforma por las Infraestructuras de Granada, AECOST y Cámara de Comercio de Motril, Comunidad General de Regantes, Asociación de Chiringuitos y han reunido representantes las diversas asociaciones y colectivos empresariales de la costa, se han reunido en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril, cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad, para volver a demandar las infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico de la costa; la realización del proyecto de las conducciones de la presa de Rules, necesaria reducción de costes energéticos y garantía de suministro para las 19.027 hectáreas previstas en el Plan hidrológico para la Costa Tropical de las Comunidades Mediterráneas; la construcción de espigones en las playas del litoral granadino, necesarios para que la oferta turística de la costa no esté continuamente amenazada por los temporales; a las que se ha sumado el proyecto de la línea ferroviaria Motril-Granada presentada por el Puerto de Motril, conexión que daría un impulso a la actividad económica de la provincia.





Jerónimo Salcedo, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, ha planteado la necesidad de la realización de este foro, “porque desafortunadamente no tener noticias ni novedades sobre el avance de las infraestructuras de para la costa es en sí una noticia, Rules avanza mínimamente pero no llega, no conocemos ninguna intención por parte de las administraciones de diseñar un plan de defensa para las playas, o tener una infraestructura de interés general como es el Puerto de Motril, el único que no tiene conexión ferroviaria directa”.





Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, “el afán de la Plataforma es no cesar en nuestras reivindicaciones pues hablamos de proyectos de desarrollo con una antigüedad casi centenaria en algunos de ellos, y son proyectos para cambiar esta tierra definitivamente en su agricultura, el turismo de la comarca y las posibilidades de desarrollo económico para la sociedad que implicaría contar con una línea ferroviaria que conectara Motril con Granada”.





Por su parte, Antonio Alonso, Presidente de la Comunidad General de Regantes, ha manifestado su satisfacción por la adjudicación del desglosado nueve, si bien recuerda que “este desglosado da poca solución a las hectáreas de regadío, pues es uno de los dos recogidos en la fase uno de ejecución especificada en el proyecto aprobado que cubre, principalmente, las canalizaciones para abastecimiento, y sólo una pequeña parte para suministro de regadío. Desde la Comunidad General creemos que se debería haber incluido a su vez la redacción del proyecto desglosado número tres, que es el que da solución a la mayor parte de las hectáreas de regadío que peor situación de riego para los cultivos tienen actualmente”.









Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ha manifestado que entiende muy necesaria la convocatoria de la Plataforma de las Infraestructuras, “llevamos años demandando un estudio serio y contundente para nuestras playas, sabemos que desde 2017 hay un estudio pero que contempla solamente el arreglo de las defensas que ya existen. Por otro lado, teníamos muchas esperanzas en un estudio que recogía varios espigones a lo largo de la costa, y es muy desesperanzador encontrarnos con que sólo hay proyectado un espigón, que además, debía haberse comenzado en diciembre de 2020 y a día de hoy no sabemos nada”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Nueva demanda: La línea ferroviaria Motril-Granada





A las habituales demandas de las infraestructuras necesarias para la costa de Granada, se ha sumado hoy el proyecto de la conexión ferroviaria Motril-Granada impulsado por la Autoridad Portuaria de Motril. Su presidente, José García Fuentes ha agradecido a la plataforma la inclusión del proyecto del tren, “porque no es el tren del puerto, es el tren de la provincia de Granada que da conexión a la misma vía directa para líneas comerciales marítimas sin depender de Málaga o Granada. El proyecto cuenta con toda la tramitación requerida para su puesta en marcha y tiene el visto bueno de la Junta de Andalucía para conseguir financiación europea, pues se ha incluido en el Plan de Infraestructuras Terrestres y de Movilidad de Andalucía, por tanto es sólo una cuestión de interés por el desarrollo económico de Granada el que este proyecto se desarrolle y genere puestos de trabajo para la provincia y que va a cambiar absolutamente la costa tropical.