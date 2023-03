La Plataforma por las infraestructuras anuncia el 11 de abril como el día de reunión entre Junta y Gobierno

La Plataforma por las Infraestructuras se reúne en Madrid con PSOE y PP como ya anunciaban hace unos días.

En primer lugar, acompañados por el Secretario del PSOE en Granada y Presidente de la Diputación José Entrena, se han reunido en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el Secretario de Estado Hugo Morán.

El 11 de abril se celebrará una reunión entre el Secretario de Estado y la Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, donde va a proponer que los desglosados de Rules se hagan de dos en dos, alternando la financiación entre Gobierno y Junta, otra vuelta de tuerca para no hacerse cargo de una obra de interés general.

En cuanto a los espigones, se vuelve a anunciar que en "las próximas semanas" se licitará la obra de el de Motril y en próximos meses se sacará el de Salobreña, es decir, nada nuevo.





En la mañana de este martes también se han reunido con el PP en su séde de Génova y la reunión ha sido satisfactoria a la espera de ese encuentro entre las dos administraciones para conseguir desbloquear las infraestructuras necesarias para la Costa Tropical.

"Hemos conseguido, lo que llevamos años esperando, que es que se sienten las dos administraciones, junta Andalucía y Gobierno de España, a hablar exclusivamente sobre la Presa de Rules y exclusivamente a solucionar este tema. Esto va a suceder el 11 de abril, cada uno lógicamente tendrá su postura y cada uno tendrá sus propuestas y esperamos que realmente piensen, como se lo hemos propuesto, en esos agricultores que están cortando sus árboles y piensen en el 70 % de producción que hemos perdido en subtropicales en la zona de Almuñecar y piensen en esas familias que lo van a tener muy duro a partir de ahora" nos decía Javier Rubiño en su regreso de Madrid.



"Nosotros lo que queremos es un un convenio general, para que tanto la Mancomunidad de Municipios como los Regantes se puedan implicar y rubricar su firma. Nosotros vemos bien que se vayan haciendo los desglosados, pero lo vemos como una única obra, nosotros nos vemos 11 desglosados, vemos una única infraestructura y así también lo ve el Partido Popular y el Secretario General del Agua, Ramiro, con el que hemos estado hablando también y eso es lo que hay que tratar, que sea una única obra y no 11 desglosados. El secretario de Estado Hugo Morán ha propuesto hacer de dos en dos y bueno, es una propuesta que también daría ese ámbito global y también se podría firmar todos los desglosados y se podría catar. Ahora yo imagino que cada uno tendrá una propuesta, pero lo que queremos es que de una manera u otra se llegue a acuerdo y se firme ese convenio general y la financiación para todos los desglosados", nos decía el portavoz de la plataforma, que destacaba que lo importante es que se van a sentar, que es lo que venían buscando, porque a día de hoy no se estaban entendiendo y "al igual que se están entendiendo con otras zonas como en Barbate, que han firmado un convenio muy parecido, prácticamente similar al que propone Hugo Morán, pues que se sienten y no sea un si o un no, sino que se sienten a negociar para sacar lo que es es en lo que hemos hecho hincapié para que salga adelante", nos dice Javier Rubiño