Los pescadores andaluces, al límite por el precio del combustible: "Es imposible tener un salario digno"

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, ha alertado de la crítica situación que atraviesa el sector pesquero debido a la brutal subida de los combustibles. Fernández ha anunciado que mantendrá una reunión con la Secretaría General de Pesca para "buscar una solución alternativa al problema energético" y evitar un amarre de la flota que provoque el desabastecimiento de productos pesqueros.

Un combustible a precio profesional

El representante de los pescadores andaluces ha dejado claro que su objetivo no es recibir ayudas directas. "No queremos que se nos dé dinero, queremos tener un combustible profesional donde tenga unos límites para poder seguir manteniendo la actividad", ha afirmado Fernández. La solución, según él, pasa por establecer un tope al precio del carburante en acuerdo con las empresas productoras.

No queremos que se nos dé dinero, queremos tener un combustible profesional donde tenga unos límites" Manuel Fernández Presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores

Costes inasumibles

La escalada de costes ha llevado al sector a una situación límite. Según ha explicado el presidente, el combustible ha pasado de suponer el 40% del valor de la venta bruta a casi un 70%. Esta circunstancia hace inviable la actividad: "Con el 30% restante, imposible pagar el resto de gastos contra más llevarte un salario digno para casa", ha sentenciado.