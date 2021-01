En el peor momento de la pandemia se incrementan las sanciones por no cumplir la normativa

La Policía Local de Motril comunica que está intensificando los controles para vigilar el 'toque de queda' y el cierre a las horas establecidas de la actividad comercial y hostelera.

De hecho, la teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, María Ángeles Escámez, ha indicado al respecto que “la Policía Local, aunque los estaba haciendo hasta ahora, ha reforzado sus controles desde este fin de semana para vigilar los desplazamientos entre municipios y evitar la propagación del Covid-19”.

En este sentido, tal y como se indica desde el propio cuerpo, se está controlando el cumplimiento de la limitación horaria establecida entre las 22:00 y las 7:00 horas.

Las medidas prevén la proposición para sanción a aquellos usuarios que traspasen los límites del territorio municipal en el que se encuentran con restricciones y entren en nuestro municipio o la franja horaria establecida como 'toque de queda' cuando no cuenten con una causa justificada o excepcional.

De la misma forma, el resultado de la actuación y control de la policía durante el pasado fin de semana ha sido el siguiente:

Se han interpuesto 64 propuestas para sanciones por no respetar las medidas establecidas para evitar la propagación del virus, de las que la gran mayoría son por no llevar la mascarilla puesta, cuando caminaban por la calle o dentro de los vehículos y lo mas destacado son las 17 propuestas para sanciones por no respetar el 'toque de queda' donde la gran mayoría fueron a altas horas de la madrugada.

Además, se instruyeron cinco atestados por Delitos contra la Seguridad del Tráfico cuando conducían bajo la influencia de bebidas alcohólicas y todas ellas en el horario de 'toque de queda', todos ellos fueron puestos a disposición judicial y de los que dos de los atestados, los denunciados fueron detenidos.

Desde Policia Local se ha hecho “un llamamiento a la responsabilidad y recordad que necesitamos de la colaboración ciudadana para que se sigan cumpliendo las normas y bajemos la tasa de contagios, ya que se ha observado un incremento en las infracciones a la normativa.