Partido Popular: “Las urnas han hablado, Motril quiere un cambio de gobierno"

La portavoz de la candidatura del Partido Popular Ángeles López, junto a Inmaculada Torres concejala popular, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer una valoración de los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo 26 de mayo en Motril.

López Cano ha agradecido en nombre del Partido Popular y en nombre de también de la candidata Luisa Mª García Chamorro a todos los motrileños que han depositado su confianza en las urnas a su formación política. “El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en Motril”, ha subrayado. Y ha añadido “está claro que los motrileños han pedido un cambio de gobierno, así ha quedado reflejado en los resultados que se dieron el pasado 26 de mayo”.

En este sentido ha hecho un balance y una valoración “muy positiva, hemos ganado en 42 de las 60 mesas electorales que hay en Motril. Prácticamente hemos ganado en todos los barrios de Motril y sus anejos, las urnas han hablado, somos la opción favorita para gobernar nuestra ciudad en el Ayuntamiento”, ha reafirmado.

Igualmente ha explicado que “incluso en colegios electorales históricos del PSOE como son San Antonio y Julio Rodríguez el PSOE ha sufrido una sangría de votos concretamente Julio Rodríguez de 205 votos en 2015 a 150 ahora y en San Antonio el PSOE ha pasado de 318 a 213”. Las obras de la calle ancha, los retrasos, la falta de diálogo con los vecinos y no consensuar con los ciudadanos y empresarios, al final tiene este castigo, no se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos lo hemos dicho siempre”. López Cano ha apuntado que “hay que escuchar y hay que resolver los problemas a los vecinos, algo que la candidata socialista Flor Almón, no ha hecho en un mandato de gobierno para llorar y para olvidar, el peor que ha tenido Motril en su historia”. “El PSOE ha pagado en las urnas su pésima gestión, no se puede hacer política de espaldas a la realidad del municipio y de los ciudadanos”.

Así mismo ha expresado que “el proyecto de la socialista Flor Almón está agotado, lo que tiene que hacer es dar un paso atrás y no intentar hacer un gobierno que lleve a Motril al retroceso y a la nada”. “Debe de darse cuenta que ha perdido las elecciones por tres veces consecutivas en Motril y que su proyecto político no lo quieren los motrileños”.

Por otro lado ha señalado que “estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, en un mes desde que se celebraron las elecciones nacionales, hemos conseguido que 1200 motrileños que no votaron a nuestra formación política lo hagan ahora, remontando y siendo la fuerza mayoritaria en la que han confiado los motrileños.”Además, -ha añadido- hemos aguantado muy bien la irrupción de dos nuevas fuerza políticas en el escenario y mapa político como son VOX y Ciudadanos. Dejando claro que el Partido Popular está fuerte en Motril, que hemos trabajado mucho y que hemos tenido a la mejor candidata, Luisa García Chamorro, haciendo calar nuestro mensaje de proyectos y futuro para Motril”.

Ha incidido en que “Motril ha votado a la persona, a un proyecto y a una candidatura. Frente al resultado de la marca PSOE en las elecciones europeas que le ha sacado 3500 votos a la candidata socialista Flor Almón en el mismo día, esta mujer debería ya de plantearse que Motril le ha dejado claro que no es la mejor opción para gobernar Motril. Sin embargo nosotros hemos obtenido 1000 votos más en las elecciones municipales a la alcaldía que en las europeas con nuestra marca”.

La popular ha asegurado que “somos la mejor opción y así lo han dejado claro los motrileños. Motril necesita un gobierno que dé estabilidad a la ciudad y a los motrileños, un gobierno sólido, fiable que haga de Motril una ciudad de futuro, una ciudad con ambiciones de crecimiento, una ciudad de 10, y no un gobierno que vuelva a paralizarnos y estancarnos, sin presupuestos ni proyectos con una dirigente que no sabe ni ha sabido estar a la altura de lo que Motril necesita”

Ha resaltado que “estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos, hemos hecho una campaña modélica de mucho trabajo, dialogo con los motrileños, llevando nuestro mensaje a todos los rincones de Motril, a todos los barrios y a todos los colectivos, con una gran candidata que ha sabido transmitir nuestro proyecto de gobierno y su capacidad de consenso, dialogo y cercanía con los ciudadanos. Y ha destacado que “hemos hecho una oposición leal con Motril y los motrileños durante estos cuatro años, hemos ante puesto los intereses de nuestra ciudad a los de nuestro propio partido y hemos apoyado siempre desde la oposición lo mejor para Motril”

“Queremos también agradecer nuevamente a nuestro Equipo de Campaña y miembros de la candidatura su esfuerzo y su trabajo en todos estos días, se han dejado la piel para devolver a Motril ilusión, y para mostrar y demostrar que Motril puede abrirse, a las oportunidades, al empleo, al crecimiento, en definitiva abrirse nuevamente al futuro. Gracias, en nombre de nuestra candidata y de nuestra formación política”, ha acentuado.

Ha concluido felicitando a todos los partidos políticos que han participado en estas elecciones por llevar a cabo una “campaña limpia, y sin insultos ni ataques personales que no llevan a ningún sitio y no benefician a nadie”, además ha felicitado a las nuevas fuerzas políticas que han obtenido representación en Motril. “Se abre un proceso de diálogo, un proceso de acuerdos, en el que queremos dejar claro desde el Partido Popular, que siempre vamos a mirar por el bien de Motril y los motrileños, que son los protagonistas de nuestro proyecto y a quienes les debemos todo”.