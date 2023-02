El Partido Popular lamenta que el PSOE no haya admitido en Diputación que el Gobierno financie al 50% Rules

Ante el debate de las canalizaciones de Rules hoy en Diputación:





1. El portavoz adjunto del Partido Popular en la Diputación de Granada, Antonio Narváez, lamenta que el PSOE en la institución provincial no haya aceptado la enmienda presentada en el pleno provincial celebrado este jueves en la que los populares instaban al Gobierno de Pedro Sánchez a financiar el 50% de las aportaciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Comunidad de Regantes junto al 50% que sí está dispuesto a asumir la Junta de Andalucía sin tener competencia alguna para que las canalizaciones derivadas del sistema de presas Béznar Rules del desglosado número 9, y que ascienden a más de 11 Millones de euros más IVA, sean una realidad.





2.Manifiesta que la Junta de Andalucía, sin tener competencia alguna, ha mostrado su compromiso de financiar el 50% de estas aportaciones demostrando su compromiso con el futuro de esta infraestructura desde el convencimiento de que es una obra vital para el desarrollo de la Costa Tropical





3. Un compromiso de co financiación que ha quedado plasmado y del que se ha dado traslado al equipo de gobierno socialista en una enmienda presentada a la moción que hoy se debatía en la Diputación y que ha rechazado de facto el PSOE que ha vuelto a retratar su traición a Granada





4. Ante la negativa del PSOE a aceptar la enmienda e intentando que sea la Junta de Andalucía la que asuma la financiación completa de estas aportaciones, el popular se pregunta dónde quedaría entonces el papel del Gobierno de España que es el competente al tratarse de una obra de Interés General del Estado si el 80% del coste de las obras se hacen a cargo de los Fondos Europeos y el 20% restante lo tuviera que asumir al completo la Junta de Andalucía tal y como reclaman.





5. “Hoy ha quedado demostrado el uso político del PSOE en torno al futuro de Rules. No creen más que en el rédito electoral que puedan sacar manipulando la información en un burdo intento de salir airosos y justificar la dejadez manifiesta del Gobierno de Sánchez con la no ejecución de esta infraestructura tras años de mentiras y anuncios continuos de obras que no se han producido”.





6. Asegura que por el bien de Granada, la Junta de Andalucía ha dado este paso, sin tener competencia alguna para hacerse cargo del 50% de la financiación mientras el PSOE pone en riesgo su ejecución al intentar dejar al margen al Gobierno de España.





7. Por último, insta a los socialistas granadinos a que exijan al Gobierno la asunción de sus competencias máxime en estas obras de las que depende el futuro de Granada y acepten la colaboración de la administración autonómica que voluntariamente se compromete aasumir el 50% del coste de estas aportaciones, así como el compromiso del Gobierno de España de ejecutar la totalidad de los desglosados pendientes.