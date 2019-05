El Partido Popular garantiza que el Ayto. de Motril estará gobernado por 3 partidos políticos

El concejal y responsable de programa electoral, Nicolás Navarro acompañado de Concepción Abarca presidenta de la ELA-Carchuna-Calahonda han comparecido ante los medios de comunicación para hacer una valoración de la actualidad política en Motril y el Llano.

En este sentido Nicolás Navarro ha hecho un balance de la primera semana tras las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo, “un balance en el que el Partido Popular ha recibido de la ciudadanía el entusiasmo de liderar un nuevo gobierno y en el que hemos iniciado una ronda de contactos con las diferentes formaciones políticas”.

“En primer lugar, - ha declarado Navarro- queremos dejar un mensaje claro de tranquilidad, los ciudadanos eligieron a Luisa Mº García Chamorro para liderar el gobierno municipal y queremos dejar claro también que en Motril no habrá ni bloques de izquierdas ni bloques de derechas, habrá un gobierno plural, estable, de ilusión y progreso liderado por Luisa García Chamorro en el que quepan todos, que es lo que han decidido los ciudadanos el 26 de mayo”. “No vamos a vetar a nadie ni nada, nos hemos sentado a hablar con las diferentes fuerzas políticas, estamos abiertos a dialogar y buscar lo mejor para nuestra ciudad”.

A su vez ha declarado que “estamos en disposición de decir que en los próximos días podremos ir cerrando acuerdos de posibles pactos de gobierno”. “Desde el Partido Popular durante las reuniones con las diferentes formaciones políticas coincidimos en un cambio de gobierno y coincidimos en que este cambio de gobierno lo tiene que liderar Luisa Mª García Chamorro”.

Ha asegurado que “lo tiene que liderar porque los motrileños le han dicho a la candidata socialista Flor Almón que no la quieren, no porque lo diga el Partido Popular, si no porque se lo han dicho los ciudadanos”. Navarro ha enumerado algunas de las situaciones en las que la candidata socialista no ha estado a la altura de las circunstancias, “no ha estado atendiendo a los padres y madres del CEIP Francisco Mejías con los problemas de los baños, no ha estado con los retrasos y problemas de las obras de la Calle Ancha ni del Polígono Vadillo o Ernesto Mira y Domingo Cuesta, no ha estado reivindicando la necesaria ampliación de la zona cultivable, ni exigiendo la ejecución de la 2ª fase de la Ronda Sur, no ha estado solventando los problemas de los propietarios de los cortijos por el cobro indebido de los recibos de basura, entre otras”.

“La candidata socialista ha perdido en el mismo día 3000 votos que eligieron a su Partido en las elecciones europeas y no la eligieron a ella en las elecciones municipales, sin embargo Luisa Mª García Chamorro obtuvo más de 1000 votos de diferencia en las elecciones municipales respecto a las europeas, Motril ha votado a la persona, a la candidatura y al proyecto”., ha asegurado.

Además ha subrayado Navarro que” está claro que la candidata socialista tiene un grave problemas de credibilidad en su propio partido y un grave problema de credibilidad de los motrileños, ha perdido hasta en tres ocasiones las elecciones, bajando en 2011 a 5000 votos, disminuyendo de nuevo en 2015 y ahora en 2019 de nuevo ha perdido apoyo en las urnas”. “Nosotros vamos a buscar un pacto estable, con garantías, plural y de progreso, con reparto proporcional de las áreas municipales, sin buscar sillones, sino acuerdos y proyectos para mejorar Motril”.

Por otro lado ha informado que en el recuento final de la Junta Electoral de Zona, el Partido Popular ha obtenido 6837 votos frente a los 5348 del PSOE, casi 1500 votos de diferencia que evidencian que el gobierno municipal lo tiene que liderar el Partido Popular”.

Por su parte Concepción Abarca ha agradecido a los vecinos del Llano el apoyo recibido en Carchuna y Calahonda consiguiendo revalidar la mayoría absoluta que harán posible seguir trabajando para garantizar proyectos de continuidad y futuro para el Llano.

Concepción abarca ha agradecido a sus vecinos por devolverle su confianza en las urnas para liderar la presidencia de la ELA Carchuna y Calahonda, “no les voy a defraudar, voy a pelear con uñas y dientes para defender a mis pueblos”, ha puntualizado.

Además ha reafirmado su compromiso para continuar de la mano de la Junta de Andalucía trabajando para la revisión del expediente de segregación del Llano de Carchuna y Calahonda y seguir peleando para que la ampliación de la zona cultivable y las canalizaciones de Rules se lleven a cabo cuanto antes, “el Llano vive de la agricultura y son muchas las familias las que trabajan en este sector, motor imprescindible de la economía de Carchuna y Calahonda y que defenderé siempre con todas mis fuerzas”.

Para concluir el Partido Popular se ha mostrado ilusionado porque el próximo gobierno puede tener aliados en la Junta de Andalucía de la mano de Juanma Moreno presidente del Ejecutivo Andaluz y sus socios de gobierno Ciudadanos, en un pacto natural para conseguir proyectos importantes y necesarios para la Comarca de la Costa como son la 2ª Fase de la Ronda Sur, el Polígono Industrial del Puerto, la Ampliación de la Zona Cultivable, la reorganización de nuestras playas y equipamientos turísticos, entre otros”.